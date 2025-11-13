Франция си спомня днес за жертвите на терористичните атаки от 13 ноември 2015 г.

Франция отбелязва днес 10 години от кървавите терористични нападения в Париж, отнели живота на 130 души. В терористичните атаки от 13 ноември 2015 г. бяха ранени и близо 500 души.

Точно преди 10 години на тази дата група от 10 терористи атакува осем обекта във френската столица, сред които района на „Стад дьо Франс“, концертната зала „Батаклан“ и шест ресторанта.

В атаките загиват и седем от терористите. Двама от тях са открити да се укриват пет дни по-късно в Сен Дени - северния квартал, в който е "Стад дьо Франс", и по време на полицейска операция за залавянето им те загиват в експлозия.

Десетият терорист – Салах Абдеслам, успява да напусне страната и да се укрие в Белгия, където е заловен на 18 март следващата година. През юни 2022 г. той е осъден за нападенията в Париж на доживотен затвор. Преди броени дни антитерористичната прокуратура на Франция съобщи, че има подозрения, че от килията той може да е замислял нов терористичен план, припомня Франс прес.

Съратници на терористите от 13 ноември 2015 г. получиха разнородни присъди по делото за атентатите – от доживотен затвор до 2 години затвор.

Отбелязването на десетата годишнина от атентатите ще започне днес в 11:30 ч. в района на „Стад дьо Франс“ с отдаване на почит на първата жертва на нападенията – шофьора на автобус Манюел Диас, който беше убит, когато един от терористите се самовзриви там. След това ще има подобни церемони в интервала 12,30-14,30 ч. на всички останали места на атентатите.

Последната церемония ще бъде пред „Батаклан“. На площад „Република“ във френската столица, на който редовно се провеждат разнородни демонстрации, утре ще бъдат излъчвани пряко всичките възпоменателни церемонии на останалите места в Париж. Хората, които ще се съберат там, са приканени да оставят цветя, свещи и писмени послания в памет на загиналите преди 10 години 130 души.

Президентът на Франция Еманюел Макрон ще присъства на всяка една от тези церемонии, като ще запази минута мълчание редом до близките на загиналите в атентатите и до представители на асоциациите на ранените.

Някои възпоменателни прояви вече започнаха още от края на миналата седмица. В неделя в Париж имаше маратон и поход. Участниците в двете прояви обиколиха всички места, превърнали се в епицентър на терора, преди 10 години. Сред хората, включили се в маратона и в похода, бяха оцелели от атентатите и деца на загиналите.

Още от вчера вечерта Айфеловата кула в Париж беше осветена с цветовете на френското знаме. Над кула спектакъл с дронове озари небето по време на едно своеобразно светлинно възпоменание, отправящо към нацията послание за единство и за отърсване от мрака на терора.

Статистиката показва, че жертвите на атентатите в Париж преди 10 години са вече с 3 повече, обобщават Франс прес и „20 минют“. Става дума за трима души, които са се оцелели в нападенията, но са се самоубили няколко години след това.

Медиите Бе Еф Ем Те Ве и „Пари мач“ на свой ред напомнят за още една черна статистика, свързана с атентатите. Седемдесет деца са останали сираци преди десет години, тъй като техен родител е бил покосен от терористите.

Близките на жертвите и на оцелелите в атентатите се обединиха в няколко асоциации. Една от тях – „Живот за Париж“, избра датата на десетата годишнина от атентатите, за да се саморазпусне официално. „Това е едно добре обмислено решение. Ние не искаме да се капсулираме вечно в статута на жертви“, сподели председателят на асоциацията Артюр Денуво, който също е оцелял в атентатите преди 10 години.

Двете гореспоменати асоциации изиграха активна роля като консултанти в изграждането на мемориална градина в памет на жертвите на атентатите от 13 ноември 2015 г. Тя ще бъде открита официално по-късно днес

В края на 2029 г. или в началото на 2030 г. в Париж се очаква да бъде открит Мемориален музей за жертвите на тероризма. Голяма част от представената в него колекция от експонати ще бъде свързана именно с атентатите от 13 ноември 2015 г. Повечето от тези 500 предмета са дарени от близки на жертвите на атентатите, припомня Франс прес.

Атентатите от 13 ноември 2015 г. бяха трагичен финал на една черна за Франция година, белязана от серия от нападения. Тази черна година започна още на 7 януари 2015 г., когато двама братя терористи, вдъхновени от терористичната група „Ал Каида“, атакуваха редакцията на френското сатирично издание „Шарли ебдо“ по време на редакционно заседание и убиха 12 души, сред които водещите карикатуристи и журналисти Шарб, Оноре, Тинюс, Кабю и Волински, както и един полицай. На следващия ден терорист уби общинска полицайка в покрайнините на Париж. На 9 януари същият терорист атакува еврейски супермаркет в Париж и предизвика заложническа криза, при което бяха убити четирима души. Междувременно двамата терористи, атакували редакцията на „Шарли ебдо“, бяха открити в печатница недалеч от Париж. Специални сили атакуваха по едно и също време и печатницата, и еврейския супермаркет и ликвидираха общо тримата терористи, отговорни за серията от януарски атаки в столицата.

На 18 април 2015 г. 32-годишна майка беше убита на паркинг близо до Париж, а на 26 юни в Сен Кентен Фалавие беше обезглавен шеф на френска компания, като и двете атаки имаха терористични мотиви.

На 21 август 2015 г. мароканец, врекъл се във вярност на „Ислямска държава“, се качи тежковъоръжен във влака от Амстердам за Париж. Той носеше и бутилка с възпламеняема течност. Нападателят рани тежко пътник, но други пасажери, сред които и двама американски войници на ваканция в Европа, успяха да обезвредят терориста.

Терорът във Франция не приключи с атентатите от 13 ноември 2015 г. Вечерта на 14 юли 2016 г., когато французите честваха със заря националния си празник, терорист с камион се вряза в множество на крайбрежната алея в град Ница и отне живота на 84 души, а 300 души бяха ранени. Нападателят беше застрелян от полицията. Догодина Франция ще отбележи 10 години и от този терористичен акт.