Гол в самия край на редовното време помогна на ДР Конго да достигне финалния мач от квалификациите за световното по футбол в зона Африка

С гол на защитника на Лил Шансел Мбемба в първата минута на продължението Демократична република Конго победи с 1:0 Камерун и се класира за финалния мач от квалификациите в зона Африка за световното първенство по футбол през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада.

Във втория полуфинал от програмата, който се игра на неутрален терен в Рабат, тимът на ДР Конго стигна до победата, след като Мбемба бе забравен на задна греда при центриране от корнер и с удар с левия крак не остави шансове на Андре Онана.

Така в неделя, отново в Мароко, тимът на ДР Конго ще играе с победителя от първия полуфинал Нигерия в директен спор за класиране на междуконтиненталния плейоф, който трябва да определи последните два участника на Мондиала догодина.

За последно конгоанците играха на световно първенство през 1974 година, когато участваха под името Заир.