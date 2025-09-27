Гергана Топалова изпусна мачбол и отпадна на полуфиналите на сингъл на турнир по тенис във Франция

Гергана Топалова изпусна мачбол и отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей за жени в Кап д'Агд (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 1 българка загуби от петата в схемата Фиона Ганц (Швейцария) с 6:2, 5:7, 4:6 за 2:41 часа.

25-годишната Топалова доминираше изцяло в началото на двубоя. Тя започна с два пробива и не изпусна инициативата до края на първия сет. Във втората част българката поведе с 3:1 и сервираше за успеха при 5:3. Тя пропусна мачбол, загуби следващите четири поредни гейма и съперничката й изравни. В решителния трети сет Топалова имаше аванс от 4:2, но швейцарката отново направи серия от 4:0 за обрат и за крайната победа.

Така българката не успя да достигне до втория си финал за сезона след Леме (Бразилия) през месец април.

Топалова има шест титли в състезания на ITF при жените, последната от които в Сен-Пале-сюр-Мер (Франция) през септември 2023 година.