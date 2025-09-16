Подробно търсене

Гергана Топалова се класира за втория кръг на турнир по тенис във Франция

Димитър Вельов
Гергана Топалова се класира за втория кръг на турнир по тенис във Франция
Гергана Топалова се класира за втория кръг на турнир по тенис във Франция
Гергана Топалова Снимка: Николета Манджукова/БТА, архив
Ножен-сюр-Марн, Франция,  
16.09.2025 16:11
 (БТА)

Българката Гергана Топалова се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей в Ножен-сюр-Марн (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 3 Топалова елиминира на старта представителката на домакините Елена Стевич с 6:3, 1:6, 6:3 след два часа и половина игра. 25-годишната българка спечели четири от последните пет гейма в решаващия трети сет, за да триумфира.

Така за място на четвъртфиналите тя ще се изправи срещу друга французойка Люси Тан.

/ДВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:28 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация