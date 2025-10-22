Фотоизложба, показваща реализацията на различни строителни проекти в София и страната, беше открита на пешеходния мост до НДК

– Фотоизложба, посветена на реализирането на различни строителни проекти в София и страната, беше открита на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК.

Това е дванадесетото издание на изложбата, организирана от Камарата на строителите в България (КСБ) и в. "Строител", със съдействието на Столичната община, по повод Деня на строителя – Димитровден.

В тазгодишното издание на "Виж София – заедно строим за хората" гостува изложбата от първия конкурс "Строителен обект на Черноморието", организиран от КСБ, в. "Строител" и Община Царево.

На моста над бул. "България" са подредени 60 пана със снимки, някои от които заснети с дрон. Те показват знакови инфраструктурни проекти – пътни съоръжения, нови сгради на детски градини и училища, обновени паркове и зони за отдих, брегоукрепителни съоръжения и пречиствателни станции по Черноморието. Сред представените обекти са вторият надлез на "Бакърена фабрика" в София, обходният път на Бургас, както и други ключови инфраструктурни проекти от цялата страна.

Жителите и гостите на столицата могат да разгледат изложбата до 5 ноември.

Председателят на Управителния съвет на КСБ инж. Илиян Терзиев каза при откриването, че това е поредната изложба, в която строителите показват на столичани какво заедно с общината се прави за тях. Той отбеляза, че тази година отбелязваме годишнината от рождението на Кольо Фичето – символ на българското майсторство и дух. "Обещаваме и догодина да продължим тази традиция", допълни инж. Терзиев.