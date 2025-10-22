Ново художествено осветление подчертава паметника на Васил Левски в София 130 години след откриването му

Ново художествено осветление подчертава паметника на Васил Левски в София, съобщи кметът на града Васил Терзиев във Фейсбук.

Това става в деня, в който преди 130 години столицата открива един от най-силните си символи, допълва Терзиев. Издигнат с дарения и с усилията на хиляди българи, той остава място, пред което се спираме, за да си напомним кое ни събира като народ.

Дълги години обаче паметникът на най-големия ни герой тънеше в мрак – не работеше половината осветление. Не е нормално така да изглежда символът на нашата свобода, пише още кметът.

Днес вече светлината се връща – новото художествено осветление подчертава силуета на Апостола и му връща заслуженото присъствие в нощния облик на София, допълва Васил Терзиев.

Осветлението се обновява и в парка „Заимов“, където се подменят старите тела от 70-те години с нови, енергийно ефективни LED лампи. Васил Терзиев припомня, че през миналата година е било възстановено в Южния и в Западния парк, където са били подменени над 530 осветителни тела.

Вече е готов и проектът за изцяло нова система в парк „Хиподрума“, пише Терзиев. През последните седмици поставихме над 100 нови осветителни тела и в район „Надежда“, а предстоят подобни обновления и в „Красна поляна“ и „Кремиковци“, допълва столичният кмет.