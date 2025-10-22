Подробно търсене

Вицепремиерът Атанас Зафиров посрещна с държавни почести председателя на Виетнамската комунистическа партия То Лам в София

Йоана Димитрова
Снимка: Министерски съвет
София,  
22.10.2025 21:25
 (БТА)

Вицепремиерът Атанас Зафиров и председател на „БСП – Обединена Левица“ посрещна с държавни почести на българска земя То Лам, генерален секретар на Централния комитет на Виетнамската комунистическа партия и водената от него делегация, съобщиха от правителствената пресслужба.

То Лам и водената от него делегация са на официално посещение в България. В рамките на визитата се очаква да бъдат подписани редица споразумения за сътрудничество между страната ни и Виетнам, пише още в съобщението.

То Лам е на посещение в България по покана на президента Румен Радев, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Официалното посрещане на То Лам ще се състои в четвъртък с официална церемония на пл. „Св. Александър Невски“ и се провежда в контекста на 75-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Виетнам. Посещението у нас е част от европейска обиколка на виетнамския лидер. 

/МК/

