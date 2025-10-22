Театралната постановка „Сватба със закъснител“ бе представена в Дома на културата „Пейо Яворов“ в Гоце Делчев. Залата бе пълна, а актьорите бяха изпратени с бурни аплодисменти след повече от час и половина искрен смях и динамично действие на сцената.

Комедията е по пиесата на английския драматург Робин Хоудън, а режисьор на спектакъла е Николай Гундеров. В постановката участват добре познати актьори от театралната и телевизионната сцена – Филип Аврамов, Мая Бежанска, Тони Минасян, Илияна Лазарова и Христина Джурова. Изпълненията им бяха оценени с искрен смях и аплодисменти, особено в ключовите сцени, изпълнени с напрежение и комични обрати.

Сюжетът се развива в навечерието на сватбата на главния герой Бил, около когото се заплита поредица от недоразумения, случайни признания и скрити тайни. „Под брачното легло буквално цъка бомба“ от комични ситуации, в които са въвлечени бъдещата съпруга Рейчъл, приятелят Том и камериерката Джули.

Следващото събитие в календара на Дома на културата в Гоце Делчев е гостуването на Националния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“, който ще представи концерт-спектакъла „Ела се вие, превива“ на 30 октомври. Спектакълът е посветен на българската сватба и включва музикално-танцови картини, пресъздаващи сватбените ритуали и пролетните празници от различни краища на страната. Основна тема в представлението са семейството и любовта, вплетени драматургично чрез изпълненията на над 60 танцьори, певци и музиканти.