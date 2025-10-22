Подробно търсене

Бивш грузински премиер призна, че е получавал незаконни доходи

Алексей Маргоевски
Бившият грузински премиер Иракли Гарибашвили. Снимка: AП/Shakh Aivazov
Тбилиси,  
22.10.2025 20:59
 (БТА)

Бившият грузински премиер Иракли Гарибашвили e признал, че е получавал незаконни доходи в продължение на няколко години, заяви днес ръководителят на антикорупционната агенция на службите за сигурност на Грузия Емзар Гагнидзе, цитиран от Франс прес.

Миналата седмица грузинските власти проведоха серия от претърсвания в домовете на бивши висши държавни служители, сред които и Гарибашвили - акция, която може да предвещава размествания в управляващия елит в страната.

Гагнидзе каза днес пред медиите, че Гарибашвили "изцяло сътрудничи" на разследващите, като е признал, че "е получавал незаконни доходи в продължение на години".

Разследващите заявиха, че са конфискували милиони долари в брой по време на обиските в домовете на хора, които дълго време бяха асоциирани с управляващата партия "Грузинска мечта" и с грузинските тайни служби.

Четиридесет и три годишният Гарибашвили е заемал поста министър-председател от 2021 г. до оставката си през 2024 г., както и по-рано между 2013 и 2015 г.

Той беше смятан за дясна ръка на влиятелния грузински олигарх и лидер на управляващата партия Бидзина Иванишвили, чиято фондация, банка и музикална компания управляваше в миналото.

Наблюдатели смятат, че тези разследвания може да са отражение на вътрешни борби в политическия елит, чиито членове са обект на западни санкции.

Грузия, бивша съветска република, граничеща с Русия, е обхваната от политическа криза, откакто партията "Грузинска мечта" обяви победата на парламентарните избори през октомври 2024 г., оспорена от проевропейската опозиция, която я обвинява в измами и в желание да отдалечи страната от Европейския съюз.

Властите потушиха протестите с жестоки репресии и масови арести на демонстранти и опозиционери, което доведе до санкции от страна на западните държави срещу няколко грузински лидери, припомня АФП.

