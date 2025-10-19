Подробно търсене

Германия временно отзова посланика си от Грузия

Владимир Сахатчиев
Германия временно отзова посланика си от Грузия
Германия временно отзова посланика си от Грузия
Германско знаме, веещо се на фона на стъкления купол на сградата на Райхстага в Берлин, седалищото на парламента на Германия Бундестага, 31 август 2023 г. (AP Photo/Michael Probst)
Берлин,  
19.10.2025 20:02
 (БТА)

Германия отзовава временно за консултации посланика си в Грузия, обяви Министерството на външните работи в Берлин, цитирано от ДПА.

В публикация в Екс от ведомството посочват, че грузинското ръководство e предприело враждебни действия срещу Европейския съюз и лично срещу германския посланик Петер Фишер.

Министерството допълни, че по тази причина е взело решението да отзове Фишер от Тблиси, докато се обмисли как да се постъпи по-нататък. Според дипломатическото ведомство Грузия ще бъде тема на заседанието на външните министри от ЕС утре. 

Преди около две седмици Министерството направи пред грузинския шарже д'афер в Берлин официален демарш срещу отношението към Фишер.

Грузинският премиер Иракли Кобахидзе обвини дипломата, че се меси във вътрешните работи на страната му, а поводът бяха многократните критики от страна Фишер срещу авторитарния курс на правителството в Тбилиси, отбелязва ДПА.

В края на септември Фишер си навлече упреци от страна на грузинското ръководство, след като отиде на съдебно заседание срещу опозиционни фигури и поради това бе извикан да дава обяснения в Министерството на външните работи в Тбилиси.

Управляващата партия "Грузинска мечта" се обяви за победител на изборите през 2024 г. на фона на твърдения за изборни измами. След това Кобахидзе замрази действието на член от конституцията, в който е изрично записано, че Грузия се стреми към европейска интеграция.

Последваха седмици на протести, основно в столицата, но и в други градове.

/ВД/

Свързани новини

17.10.2025 20:00

Грузинските власти извършиха серия от претърсвания в домовете на бивши високопоставени представители

Грузинските власти извършиха днес серия от претърсвания в домовете на бивши високопоставени представители, сред които и на бившия премиер Иракли Гарибашвили, предаде Франс прес. Претърсванията бяха насочени срещу хора, които дълго време бяха
17.10.2025 18:55

ГПБ: Европейската народна партия призова управляващите от "Грузинска мечта" да свикат нови, честни избори в Грузия

Европейската народна партия (ЕНП) изрази сериозна загриженост от влошаването на ситуацията в Грузия и отстъплението на страната към авторитаризъм, както и от задълбочаващата се конституционна и политическа криза, съобщи грузинската агенция ГПБ.
16.10.2025 11:32

ЕП ще обяви на 23 октомври носителя на тазгодишната награда "Сахаров" за свобода на мисълта

Европейският парламент съобщи, че на 23 октомври ще обяви носителя на тазгодишната награда "Сахаров" за свобода на мисълта. Днес три комисии на ЕП одобриха краткия списък на кандидатите и така за наградата ще се борят сръбските студенти, двама журналисти от Грузия и Беларус, както и журналисти и хуманитарни работници от зони на конфликт.
14.10.2025 15:28

Грузински правозащитни организации осъдиха предложенията за наказания на протестиращи и ограничаване на опозиционните партии

Група неправителствени организации в Грузия осъдиха серия промени, предложени от правителството, увеличващи наказанията срещу протестиращи и въвеждащи на практика забрана за някои опозиционери да се кандидатират за политически длъжности, предаде
03.10.2025 15:48

АП: Грузия използва арести, високи глоби и други сурови мерки срещу антиправителствените протести

Почти всеки ден в продължение на почти година Гота Чантурия участва в митинги пред парламента на Грузия срещу правителството и неговата все по-репресивна политика. Той прави това въпреки масовите арести и полицейското насилие срещу

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:59 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация