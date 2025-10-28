Подробно търсене
ОБНОВЕНА

Управляващата партия в Грузия поиска да бъдат забранени основните опозиционни партии

Владимир Арангелов
Управляващата партия в Грузия поиска да бъдат забранени основните опозиционни партии
Управляващата партия в Грузия поиска да бъдат забранени основните опозиционни партии
Председателят на грузинския парламент Шалва Папуашвили. Снимка: Минко Чернев/БТА (ЕК)
Тбилиси,  
28.10.2025 19:58
 (БТА)

Управляващата партия в Грузия обяви днес, че е поискала от Конституционния съд да забрани трите основни опозиционни партии – ход, който критиците осъдиха като последна стъпка по пътя към авторитарно управление, предаде Франс прес.

Страната е обхваната от политическа криза от парламентарните избори миналата година, които според опозицията са били фалшифицирани. Опозиционните сили отказват да признаят новия парламент и правителство.

Напрежението се засили, след като правителството замрази преговорите за членство в ЕС, което предизвика продължили месец улични протести, въпреки че те напоследък намаляха на фона на репресиите срещу опозиционни политици, журналисти и активисти.

Председателят на парламента Шалва Папуашвили от управляващата партия „Грузинска мечта“ каза, че е поискал от Конституционния съд да обяви за незаконни партиите „Единство - Национално движение” на излежаващия присъда в затвора бивш президент Михаил Саакашвили, „Коалиция за промяна“ и „Силна Грузия“.

По думите му те „непрекъснато подкопават легитимността на правителството и действат срещу конституционния ред в страната“. Папуашвили каза още, че срещу други по-малки групи, които са „тясно свързани“ с трите партии, също биха могли да бъдат взети мерки.

„Грузинска мечта“ твърди, че опозицията „систематично се опитва да отхвърли или насилствено да промени конституционния ред в Грузия“ и „подкрепя чуждестранни сили“ в подкопаването на независимостта на страната.

Конституционният съд, за който се смята, че е контролиран от управляващата партия, разполага с девет месеца, за да вземе решение относно искането на Папуашвили, посочва АФП.

Бившият президент Саломе Зурабишвили нарече този ход „най-крайната стъпка в управлението чрез терор на Грузия“ и добави, че той цели да превърне страната в „подобен на Русия авторитарен режим“.

Представители на опозицията също осъдиха искането на Папуашвили.

„Няма значение кои партии забранява фалшивият съд на Папуашвили – единствените неща, които наистина ще бъдат забранени, са съучастниците на Папуашвили и Иванишвили“, заяви Тина Бокучава – ръководителката на „Единство - Национално движение”, имайки предвид лидера на управляващата партия Бидзина Иванишвили.

Тя призова подкрепящите демокрацията сили да се обединят срещу по думите ѝ „предателството спрямо европейското бъдеще на Грузия“.

„Грузинска мечта“ е на власт от 2012 г. и към партията са отправяни обвинения в отстъпление от демокрацията, сближаване с Русия и осуетяване на кандидатурата на Грузия за присъединяване към ЕС, посочва АФП. Партията отхвърля тези обвинения и твърди, че съхранява стабилността в момент, когато „дълбоката държава“ на Запада се опитва да въвлече Грузия във войната в Украйна с помощта на опозиционните партии.

/ДИ/

Свързани новини

28.10.2025 14:57

Председателят на грузинския парламент заяви, че управляващата партия е поискала от съда да забрани трите най-големи опозиционни блока

Председателят на грузинския парламент Шалва Папуашвили заяви днес, че управляващата партия "Грузинска мечта" е внесла искане в Конституционния съд за обявяване на трите най-големи партии в страната за противоконституционни, предаде Ройтерс.
28.10.2025 13:48

ГПБ: Партии, които се занимават с всичко друго, но не и с политика, не могат да определят бъдещето на Грузия, заяви грузински депутат

"Конституционната жалба на партия "Силна Грузия" изцяло се основава на заключенията на временната парламентарна разследваща комисия и засяга въпроса кои партии и по какви причини имат право да останат част от политическия живот", заяви председателят
27.10.2025 12:30

ГПБ: "Силна Грузия" ще внесе жалба в Конституционния съд срещу новоприетия закон за забрана на политически партии

Партия "Силна Грузия" ще внесе жалба в Конституционния съд с искане новоприетият закон на "Грузинска мечта", който предвижда забрана на политически партии, да бъде обявен за противоконституционен, съобщи грузинската обществена медия ГПБ.
24.10.2025 15:09

ГПБ: Бившият грузински премиер Иракли Гарибашвили заяви, че не е давал показания срещу никого

Бившият грузински премиер Иракли Гарибашвили заяви, че не е давал показания срещу никого, след като днес беше обвинен в пране на пари в особено големи размери, съобщи грузинската обществена медия ГПБ.
23.10.2025 18:37

ГПБ: Опозиционната грузинска партия "Силна Грузия" изрази подкрепата си към протестиращите против правителството

"Управлението на Иванишвили и Кобахидзе задейства нов механизъм на насилие, за да потуши протестното движение и да всее страх в обществото, преминавайки към всекидневни масови арести. Това е срамното лице на автократичното и репресивно управление, което "Грузинска мечта" открито показва", се казва в изявление на опозиционната грузинска партия "Силна Грузия", цитирана от грузинската обществена медия ГПБ.
22.10.2025 20:59

Бивш грузински премиер призна, че е получавал незаконни доходи

Бившият грузински премиер Иракли Гарибашвили e признал, че е получавал незаконни доходи в продължение на няколко години, заяви днес ръководителят на антикорупционната агенция на службите за сигурност на Грузия Емзар Гагнидзе, цитиран от Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:50 на 28.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация