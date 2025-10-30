Подробно търсене

ГПБ: "Силна Грузия" ще внесе искания в 57 общински съвета в цяла Грузия за създаване на комисии, разследващи корупция

Габриела Иванова
ГПБ: "Силна Грузия" ще внесе искания в 57 общински съвета в цяла Грузия за създаване на комисии, разследващи корупция
ГПБ: "Силна Грузия" ще внесе искания в 57 общински съвета в цяла Грузия за създаване на комисии, разследващи корупция
Снимка: ГПБ
Тбилиси ,  
30.10.2025 11:09
 (БТА)

Местните представители на партия "Силна Грузия" ще внесат искания в 57 общински съвета в цяла Грузия за създаване на разследващи комисии, които да проучват случаи на корупция във всяка община, съобщи грузинската обществена медия ГПБ.

"Докато партия "Грузинска мечта" води само привидна борба с корупцията, ние имаме за цел реално да я разкрием, разследваме и изкореним", се посочва в изявление на "Силна Грузия".  

"Ние вярваме, че всеки, който е злоупотребил с обществени средства, трябва да поеме отговорността си. Всеки случай на откраднати пари означава по-малко средства за здравеопазване, образование, сигурност и инфраструктура", се допълва в изявлението. 

Партията заяви, че нейните представители ще отстояват интересите на хората и ще работят за удовлетворяване на нуждите на общините. 

"Правителството на "Грузинска мечта" е най-корумпираното в историята на Грузия, което системно ограбва гражданите на всички нива. Един от ключовите елементи на тази корупционна система са ширещите се злоупотреби с власт в общините".  

Председателят на парламента Шалва Папуашвили от управляващата партия "Грузинска мечта" каза във вторник, че е поискал от Конституционния съд да обяви за незаконни партиите "Единство - Национално движение" на излежаващия присъда в затвора бивш президент Михаил Саакашвили, "Коалиция за промяна" и "Силна Грузия".

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ГПБ)

/ДИ/

Свързани новини

28.10.2025 19:58

Управляващата партия в Грузия поиска да бъдат забранени основните опозиционни партии

Управляващата партия в Грузия обяви днес, че е поискала от Конституционния съд да забрани трите основни опозиционни партии – ход, който критиците осъдиха като последна стъпка по пътя към авторитарно управление, предаде Франс прес.
28.10.2025 14:57

Председателят на грузинския парламент заяви, че управляващата партия е поискала от съда да забрани трите най-големи опозиционни блока

Председателят на грузинския парламент Шалва Папуашвили заяви днес, че управляващата партия "Грузинска мечта" е внесла искане в Конституционния съд за обявяване на трите най-големи партии в страната за противоконституционни, предаде Ройтерс.
28.10.2025 13:48

ГПБ: Партии, които се занимават с всичко друго, но не и с политика, не могат да определят бъдещето на Грузия, заяви грузински депутат

"Конституционната жалба на партия "Силна Грузия" изцяло се основава на заключенията на временната парламентарна разследваща комисия и засяга въпроса кои партии и по какви причини имат право да останат част от политическия живот", заяви председателят

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:15 на 30.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация