ГПБ: "Силна Грузия" ще внесе искания в 57 общински съвета в цяла Грузия за създаване на комисии, разследващи корупция

Местните представители на партия "Силна Грузия" ще внесат искания в 57 общински съвета в цяла Грузия за създаване на разследващи комисии, които да проучват случаи на корупция във всяка община, съобщи грузинската обществена медия ГПБ.

"Докато партия "Грузинска мечта" води само привидна борба с корупцията, ние имаме за цел реално да я разкрием, разследваме и изкореним", се посочва в изявление на "Силна Грузия".

"Ние вярваме, че всеки, който е злоупотребил с обществени средства, трябва да поеме отговорността си. Всеки случай на откраднати пари означава по-малко средства за здравеопазване, образование, сигурност и инфраструктура", се допълва в изявлението.

Партията заяви, че нейните представители ще отстояват интересите на хората и ще работят за удовлетворяване на нуждите на общините.

"Правителството на "Грузинска мечта" е най-корумпираното в историята на Грузия, което системно ограбва гражданите на всички нива. Един от ключовите елементи на тази корупционна система са ширещите се злоупотреби с власт в общините".

Председателят на парламента Шалва Папуашвили от управляващата партия "Грузинска мечта" каза във вторник, че е поискал от Конституционния съд да обяви за незаконни партиите "Единство - Национално движение" на излежаващия присъда в затвора бивш президент Михаил Саакашвили, "Коалиция за промяна" и "Силна Грузия".

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ГПБ)