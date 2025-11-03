Подробно търсене

ГПБ: ЕК призова грузинското правителство да възобнови диалога

Атанаси Петров
ГПБ: ЕК призова грузинското правителство да възобнови диалога
ГПБ: ЕК призова грузинското правителство да възобнови диалога
Анита Хипер, водеща говорителка на Европейската комисия по въпросите на външните работи и сигурността. Снимка: ГПБ
Тбилиси,  
03.11.2025 17:23
 (БТА)

Грузинските власти е най-добре да се погледнат в огледалото и да се изправят пред реалността, а именно, че установяват силно репресивен режим, насочен срещу мирни граждани, медии и журналисти, заяви днес Анита Хипер, главен говорител на Европейската комисия по въпросите на външните работи и сигурността, цитирана от грузинската агенция ГПБ.

Европейската комисия е против всякакви форми на насилие, посочи още официалната представителка.

"Ако сте сигурни в демокрацията си, в начина си на поведение, не чувствате нужда да затваряте опонентите си и невинните хора, призоваваме властите да се върнат към диалога със собственото си общество и да гарантират, че няма да има по-нататъшна ескалация на това насилие", добави Анита Хипер.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ГПБ)

/ВС/

Свързани новини

28.10.2025 19:58

Управляващата партия в Грузия поиска да бъдат забранени основните опозиционни партии

Управляващата партия в Грузия обяви днес, че е поискала от Конституционния съд да забрани трите основни опозиционни партии – ход, който критиците осъдиха като последна стъпка по пътя към авторитарно управление, предаде Франс прес.
22.10.2025 15:05

Разширяването на ЕС ще бъде обсъдено на два форума през ноември на фона на готвени промени за новите членове

Два форума за разширяването на ЕС ще бъдат проведени през ноември. На 18 ноември Европейската комисия ще събере европейски лидери, представители на страни кандидатки и експерти, за да обсъдят бъдещето на Европейския съюз, предаде Молдпрес,
22.10.2025 14:24

Арестуваните журналисти Анджей Почобут от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия са носители на наградата за свобода на мисълта "Сахаров" 2025 година

Арестуваните журналисти Анджей Почобут от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия са носители на наградата за свобода на мисълта "Сахаров" 2025 година. Това обяви в пленарната зала на Европейския парламент (ЕП) в Страсбург председателката Роберта Мецола. Официалната церемония по награждаване на лауреатите, на която са поканени да присъстват всички номинирани, ще бъде по време на пленарната сесия през декември.
22.10.2025 14:18

Германия временно отзова посланика си от Грузия, напрежението между Тбилиси и Европа постепенно се покачва

Германия отзовава временно за консултации посланика си в Грузия, обяви Министерството на външните работи в Берлин, цитирано от ДПА. В публикация в Екс в неделя вечер ведомството посочи, че грузинското ръководство e предприело враждебни действия

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:07 на 03.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация