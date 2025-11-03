ГПБ: ЕК призова грузинското правителство да възобнови диалога

Грузинските власти е най-добре да се погледнат в огледалото и да се изправят пред реалността, а именно, че установяват силно репресивен режим, насочен срещу мирни граждани, медии и журналисти, заяви днес Анита Хипер, главен говорител на Европейската комисия по въпросите на външните работи и сигурността, цитирана от грузинската агенция ГПБ.

Европейската комисия е против всякакви форми на насилие, посочи още официалната представителка.

"Ако сте сигурни в демокрацията си, в начина си на поведение, не чувствате нужда да затваряте опонентите си и невинните хора, призоваваме властите да се върнат към диалога със собственото си общество и да гарантират, че няма да има по-нататъшна ескалация на това насилие", добави Анита Хипер.



(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ГПБ)