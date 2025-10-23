Подробно търсене

ГПБ: Опозиционната грузинска партия "Силна Грузия" изрази подкрепата си към протестиращите против правителството

Габриела Иванова
Снимка: AP/Zurab Tsertsvadze
Тбилиси ,  
23.10.2025 18:37
 (БТА)

"Управлението на Иванишвили и Кобахидзе задейства нов механизъм на насилие, за да потуши протестното движение и да всее страх в обществото, преминавайки към всекидневни масови арести. Това е срамното лице на автократичното и репресивно управление, което "Грузинска мечта" открито показва", се казва в изявление на опозиционната грузинска партия "Силна Грузия", цитирана от грузинската обществена медия ГПБ. 

"Режимът обяви борба без правила срещу политическите опоненти и протестната общност, опитвайки се да потисне свободното изразяване чрез нарушаване на конституционните права и използване на насилие", се казва в изявлението. 

"Самопровъзгласилият се за премиер изрази задоволство, като отбеляза, че площад "Руставели" не можа да бъде блокиран на 329-ия ден от непрекъснатите протести въпреки продължаващите арести и полицейски операции. "Грузинска мечта" превърна правоохранителните органи във въоръжена банда, изпълняваща незаконни заповеди. На фона на тези действия патриотичните млади протестиращи продължават да демонстрират безстрашие и ангажираност към свободата, печелейки широка подкрепа" се допълва в него. 

"Силна Грузия" потвърди подкрепата си за общността на демонстрантите и изрази пълната си солидарност със задържаните от грузинските власти. 

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ГПБ)

/ЛМ/

