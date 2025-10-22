Подробно търсене

"Мета" съкращава около 600 работни позиции в подразделението за изкуствен интелект, съобщи американското издание "Аксиос"

Снимка: AP/Jeff Chiu
Менло Парк, щата Калифорния,  
22.10.2025 19:40
 (БТА)

"Мета" (Meta) съкращава приблизително 600 работни места от няколкото хиляди позиции в звеното си за изкуствен интелект "Сюпъринтелиджънс Лебс" (Superintelligence Labs), съобщи днес американското издание "Аксиос", цитирано от Ройтерс.

Съкращенията ще засегнат звеното за изследвания на изкуствения интелект на "Фейсбук" (Facebook), както и подразделения, занимаващи се с разработката на продукти и инфраструктура за изкуствен интелект, като същевременно ще запазят новосформираната изследователска лаборатория "Ти Би Ди Леб" (TBD Lab), посочва изданието, което цитира вътрешен документ.

Ако броят на членовете на екипа бъде намален, това би улеснило процеса на взимане на решения и би увеличило отговорността, обхвата и влиянието на всяка позиция, се посочва във вътрешния документ, в който се цитира Александър Уанг, директор за изкуствения интелект в компанията.

"Мета" не отговори веднага на искането на Ройтерс за коментар. Ройтерс не можа да потвърди достоверността на  информацията.

Компанията насърчава засегнатите служители да кандидатстват за други работни места в "Мета" и очаква повечето да си намерят позиция в рамките на компанията, се посочва в информацията.

"Мета" сключи вчера споразумение за финансиране на стойност 27 милиарда долара с "Блу oул кепитъл" (Blue Owl Capital), най-голямото споразумение за частен капитал на компанията за финансиране на най-големия ѝ проект за център за данни.

Някои анализатори заявиха, че сделката ще позволи на "Мета" да постигне огромните си амбиции в областта на изкуствения интелект, като прехвърли голяма част от първоначалните разходи и риска към външен капитал, като същевременно запази по-малък дял от собствеността в проекта.

 

/СЛС/

Към 19:59 на 22.10.2025

