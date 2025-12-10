Дъщерна компания на "Райнметал" спечели поръчка на британското Министерство на отбраната

Британската дъщерна компания на германската аерокосмическа и отбранителна филма "Райнметал" спечели договор от британското Министерство на отбраната, съобщи компанията майка днес, цитирана от ДПА.

Договорът е за доставка на система за наблюдение на водача "Трейлблейзър" (Trailblazer) за бойните машини на пехотата "Уориър" (Warrior), съобщи компанията.

Финансовите подробности по договора, който "Райнметал Електроникс ЮКей (Rheinmetall Electronics UK) спечели в открит конкурс, не са оповестени.

Камерите "Трейлблейзър" ще бъдат използвани за 359 бойни машини "Уориър" като система за задна камера за безопасност (RSCS) за превозното средство, осигуряваща ключова функция за безопасност, която позволява на водача да разпознава терена и персонала зад превозното средство, съобщи компанията.

В момента акциите на "Райнметал" се търгуват на цена 1589,50 евро, което е спад с 3,117% на фондовата борса Xetra, посочва Ройтерс.