Бивш играч на Черно море бележи в Шампионска лига при загуба на Карабах от Атлетик, Осимен с два гола за втора поредна победа на Галатасарай

Атлетик Билбао и Галатасарай постигнаха домакински победи в срещи от основната фаза в Шампионска лига.

Атлетик се наложи с 3:1 у дома срещу ФК Карабах (Азербайджан), а Галатасарай спечели със същия резултат срещу норвежкия Бодьо/Глимт.

Карабах поведе в резултата на "Сан Мамес" още в 1-а минута с гол на бившият футболист на Черно море Леандро Андраде.

Постепенно домакините се съвзеха от шока и успяха да изравнят в 40-а минута с гол на Горка Гурусета.

През втората част баските направиха пълен обрат с голове на Роберто Наваро и второ попадение на Гурусета.

В Истанбул Галатасарай записа втора поредна победа в Шампионска лига. Нигерийският нападател Виктор Осимен вкара два гола до почивката, а изпусна и още едно положение за хеттрик, а през втората част турският национал Юнус Акгюн се разписа за 3:0.

Почетен гол за норвежците вкара резервата Андреас Хелмерсен.