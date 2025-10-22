Петър Станич: "Не сме свикнали с изкуствения терен, но ще опитаме да спечелим"

Полузащитникът на Лудогорец Петър Станич се надява тимът да си тръгне с успех от гостуването на Йънг Бойс в двубой от груповата фаза на Лига Европа.

"Срещу Малмьо изиграхме добър мач и победихме, но свършихме добра работа и срещу Бетис, въпреки че не си тръгнахме с успеха. Тези мачове ни дават самочувствие и защо да не победим в следващия двубой. Знаем как са позиционирани Йънг Бойс в класирането, но са и много опасен отбор. Може би имат лош момент, но уважаваме нашия съперник и ще направим всичко възможно да си тръгнем с трите точки", заяви той.

"Всеки един домакински мач е предимство за дадения отбор, който играе пред собствена публика. Изкуственият терен е нещо, с което не сме свикнали. Всеки мач го гледаме по сериозен начин и това не може да ни спре да опитаме да спечелим", каза Станич на пресконференцията преди мача.





