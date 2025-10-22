Литургията за канонизирането на първия венецуелски светец в Каракас е отменена заради напрежение между Мадуро и католическата църква

Венецуелската католическа църква обяви днес отмяната на литургията в столицата Каракас за канонизирането на "лекаря на бедните" - Хосе Грегорио Ернандес, след като президентът Николас Мадуро влезе в спор с прелатите, предаде Франс прес.

Архиепископията на Каракас обяви на пресконференция, че това решение се дължи на проблеми с капацитета на бейзболния стадион в Каракас, където беше планирано да се проведе церемонията тази събота. По думите ѝ заявките за билети за събитието са надвишили капацитета от близо 40 000 места.

Венецуела празнува канонизацията на Хосе Грегорио Ернандес, почитан от милиони хора в страната, и на сестра Кармен Рендилес.

Папа Лъв XIV водеше церемония във Ватикана по този повод миналия уикенд. Църквата искаше да организира голяма литургия на стадиона, но сега призова за церемонии в различните енории в страната.

Отмяната съвпада с остра размяна на реплики между Мадуро и кардинала и бивш архиепископ на Каракас Балтасар Порас, критик на властта.