Подробно търсене

Реал Мадрид надигра Ювентус в Шампионска лига

Мирослав Димитров
Реал Мадрид надигра Ювентус в Шампионска лига
Реал Мадрид надигра Ювентус в Шампионска лига
AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
22.10.2025 23:59
 (БТА)

Мачове от третия кръг в основната фаза на Шампионската лига по футбол:

Атлетик Билбао (Испания) - Карабах (Азербайджан)      - 3:1
Галатасарай (Турция) - Бодьо/Глимт (Норвегия)                - 3:1

Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Ливърпул (Англия)    - 1:5
Аталанта (Италия) - Славия Прага (Чехия)                            - 0:0
Байерн Мюнхен (Германия) - Клуб Брюж (Белгия)            - 4:0
Монако (Франция) - Тотнъм (Англия)                                      - 0:0
Реал Мадрид (Испания) - Ювентус (Италия)                         - 1:0
Спортинг (Португалия) - Олимпик Марсилия (Франция) - 2:1
Челси (Англия) - Аякс (Нидерландия)                                       - 5:1

от вторник:
Арсенал (Англия) - Атлетико Мадрид (Испания)                           - 4:0
Байер Леверкузен (Германия) - Пари Сен Жермен (Франция) - 2:7
ФК Копенхаген (Дания) - Борусия Дортмунд (Германия)            - 2:4
Нюкасъл (Англия) - Бенфика (Португалия)                                        - 3:0
ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Наполи (Италия)                         - 6:2
Юнион Сен Жилоаз (Белгия) - Интер (Италия)                                  - 0:4
Виляреал (Испания) - Манчестър Сити (Англия)                               - 0:2
Барселона (Испания) - Олимпиакос (Гърция)                                      - 6:1
Кайрат Алмати (Казахстан) - Пафос (Кипър)                                          - 0:0

*Във временното класиране водят Пари Сен Жермен, Интер, Реал Мадрид, Байерн Мюнхен и Арсенал с пълен актив от по 9 точки, следват Борусия Дортмунд и Манчестър Сити с по 7 и други.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:36 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация