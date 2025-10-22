Реал Мадрид надигра Ювентус в Шампионска лига

site.btaРеал Мадрид надигра Ювентус в Шампионска лига
Мачове от третия кръг в основната фаза на Шампионската лига по футбол:
Атлетик Билбао (Испания) - Карабах (Азербайджан) - 3:1
Галатасарай (Турция) - Бодьо/Глимт (Норвегия) - 3:1
Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Ливърпул (Англия) - 1:5
Аталанта (Италия) - Славия Прага (Чехия) - 0:0
Байерн Мюнхен (Германия) - Клуб Брюж (Белгия) - 4:0
Монако (Франция) - Тотнъм (Англия) - 0:0
Реал Мадрид (Испания) - Ювентус (Италия) - 1:0
Спортинг (Португалия) - Олимпик Марсилия (Франция) - 2:1
Челси (Англия) - Аякс (Нидерландия) - 5:1
от вторник:
Арсенал (Англия) - Атлетико Мадрид (Испания) - 4:0
Байер Леверкузен (Германия) - Пари Сен Жермен (Франция) - 2:7
ФК Копенхаген (Дания) - Борусия Дортмунд (Германия) - 2:4
Нюкасъл (Англия) - Бенфика (Португалия) - 3:0
ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Наполи (Италия) - 6:2
Юнион Сен Жилоаз (Белгия) - Интер (Италия) - 0:4
Виляреал (Испания) - Манчестър Сити (Англия) - 0:2
Барселона (Испания) - Олимпиакос (Гърция) - 6:1
Кайрат Алмати (Казахстан) - Пафос (Кипър) - 0:0
*Във временното класиране водят Пари Сен Жермен, Интер, Реал Мадрид, Байерн Мюнхен и Арсенал с пълен актив от по 9 точки, следват Борусия Дортмунд и Манчестър Сити с по 7 и други.
/МД/
