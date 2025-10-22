ХИНА: Хърватия е ангажирана с хуманитарното разминиране, каза външният министър Гърлич Радман

Хърватският министър на външните работи и европейските въпроси Гордан Гърлич Радман потвърди ангажимента на Хърватия към хуманитарното разминиране и споделянето на над три десетилетия опит като основа за безопасното и устойчиво възстановяване на Украйна по време на конференция за разминиране в Токио, предаде за БТА хърватската агенция ХИНА.

С участието си в конференцията в Токио – след конференциите в Лозана през 2024 г. и Загреб през 2023 г. – Хърватия за пореден път подчерта своята ангажираност към глобалните усилия за по-безопасна, по-устойчива и просперираща Украйна, заяви хърватското Министерство на външните работи и европейските въпроси.

От началото на руската агресия Хърватия е предоставила на Украйна всеобхватна подкрепа, включително помощ в различни аспекти на противоминната дейност – от хуманитарно разминиране и укрепване на институционалния капацитет до обучение за риска от мини и помощ за жертвите – на обща стойност над 13 милиона евро.

Хърватия е разработила ефикасна и модерна система за борба с мини, чиято най-голяма ценност и предимство се крие в експертния опит и експертизата на висококвалифицирани специалисти, способни да предават уникални знания на нуждаещите се страни, отбеляза министерството.

По време на конференцията министър Гърлич Радман се срещна с новоназначения японски външен министър Тошимицу Мотеги.

„Нашата среща потвърди силното партньорство и взаимното доверие между Хърватия и Япония, както и споделения ни ангажимент за световен мир и стабилност“, написа Гърлич Радман в социалната платформа „Екс“.

Мотеги изрази намерението си да поддържа тясно сътрудничество с Хърватия, както двустранно, така и на международната сцена.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)