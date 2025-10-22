Синер с експресна победа на старта на турнира по тенис във Виена, Алекс Де Минор достигна четвъртфиналите

Италианецът Яник Синер се класира за втория кръг на турнира по тенис АТП 500 във Виена след експресна победа срещу германеца Даниел Алтмайер.

Вторият в света и водач в схемата във Виена даде само два гейма на съперника и спечели с 6:0, 6:2 за 59 минути игра.

Следващият мач на Синер ще бъде срещу сънародника му Флавио Коболи, който елиминира чеха Томаш Махач със 7:6(6), 6:2.

Шестият в схемата руснак Даниил Медведев победи португалеца Нуно Боржеш с 6:4, 6:7 (7), 6:2 в друга среща от първия кръг Следващият съперник на руснака ще бъде французинът Корентен Муте.

Напред продължава и италианският тенисист Матео Беретини, 59-ти в световната ранглиста, който победи австралиеца Алексей Попирин със 7:6(5), 6:3.

Във втория кръг на турнира на твърди кортове Беретини ще се изправи срещу британеца Камерън Нори, който преди това победи руснака Андрей Рубльов.

Австралийският тенисист Алекс де Минор, достигна четвъртфиналите на турнира след победа срещу Филип Мисолич с 6:4, 6:4 за 1 час и 29 минути игра.

На четвъртфиналите Алекс де Минор ще се изправи срещу победителя от мача между Матео Беретини (Италия) и Камерън Нори (Великобритания).