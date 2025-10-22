Дебютният ми роман „Грехът на монаха“ е урокът ми по прошка, каза във Велико Търново Ваня Бойчева

Дебютният ми роман „Грехът на монаха“ е урока ми по прошка, каза във Велико Търново Ваня Бойчева. Тя гостува на читатели в библиотеката към Народно читалище „Искра-1896“, където разказа за своя живот в България и Португалия, за написването на първата си книга и за предстоящото продължение на историята.

В началото на срещата родената в Габрово авторка каза, че е възпитаник на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Велико Търново е един от любимите ѝ градове.

Бойчева разказа, че харесва времето на Освобождението и Възраждането и затова е избрала повествованието на романа ѝ да се развива в този период от българската история. Тя решава да напише „Грехът на монаха“ след като се вдъхновява от книгата „Има ли места в рая“ на Даян Шаер, която впоследствие става и неин издател. Идеята на Бойчева е да напише текст, който да подчертае колко неправилно е осъждането на хората и техните постъпки. В началото започва да създава история, която се развива в наши дни, но пишейки в продължение на почти половин година в съзнанието ѝ се появява картина с монах и девойка по време на турското робство. Така постепенно новата идея измества първоначалната и довежда до написването на романа в настоящия му вид.

Авторката засегна темите за българския дух, за вярата, за образите на силните жени в книгата си, за трудните и невъзможни любови, и за това как героите ѝ я водят по своя си път. Тя разкри малко информация за предстоящия си роман, който ще е продължение на „Грехът на монаха“. Идеята за него идва отново от Даян Шаер, като авторката не изключва и появата на трета част.

Част от приходите от книгата Бойчева дарява за възстановяване на български храмове, вдъхновена от проекта на фотографа и кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов „Счупената вяра“.