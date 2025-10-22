Сигурността в регионите и задълбочаване на сътрудничеството обсъдиха на среща министрите на отбраната на България и Виетнам

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и генерал Фан Ван Джианг, министър на отбраната на Социалистическа република Виетнам се срещнаха в рамките на официална визита на най-високо ниво на делегация от виетнамската страна в България. Основните теми, обсъдени по време на двустранните разговори, бяха сътрудничеството във военната сфера и актуалното състояние на сигурността в регионите.

„Ние високо ценим нашето традиционно приятелство, добра воля и взаимно уважение, дълбоко вкоренени в историята и укрепени през десетилетията“, каза министър Запрянов и заяви, че Виетнам е важен партньор на България в динамично развиващия се регион на Югоизточна Азия. Той изрази увереност, че обхватът на ползотворното ни партньорство ще продължи да се разширява и в бъдеще, като акцентира върху съвместната дейност в подготовката и обучението на кадри, обмяната на опит и възможностите за сътрудничество във военно-техническата област.

По време на разговорите бяха очертани конкретни инициативи в областите на военното образование и обучение и на военно-почивното дело. В рамките на срещата министър Запрянов и генерал Фан Ван Джианг подписаха Писмо за намерение за задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната.

Вицепремиерът Атанас Зафиров посрещна тази вечер с държавни почести на българска земя То Лам, генерален секретар на Централния комитет на Виетнамската комунистическа партия и водената от него делегация, съобщиха от правителствената пресслужба.

В рамките на визитата се очаква да бъдат подписани редица споразумения за сътрудничество между страната ни и Виетнам, пише още в съобщението.

То Лам и водената от него делегация са на посещение в България по покана на президента Румен Радев, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Официалното посрещане на То Лам ще се състои в четвъртък с официална церемония на пл. „Св. Александър Невски“ и се провежда в контекста на 75-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Виетнам. Посещението у нас е част от европейска обиколка на виетнамския лидер.