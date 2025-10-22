МИНА: Никшич ще бъде Европейската столица на културата през 2030 г.

Черногорският град Никшич беше избран за Европейска столица на културата през 2030 г. с решение, обявено от журито на Европейската комисия на церемония в Дома на европейската история в Брюксел след финалната презентация, в която се състезаваха Никшич и украинският град Лвив, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Министърът на културата и медиите на Черна гора Тамара Вуйович заяви, че изборът на Никшич е изключително признание за черногорската култура, творчество и европейските ценности, които градът подхранва, но също и за местната сила.

Вуйович поздрави гражданите на Никшич и цяла Черна гора за това, което тя определи като исторически успех.

„Днес Никшич се превърна в символ на успеха, единството и културната зрялост на Черна гора. Титлата Европейска столица на културата потвърждава, че нашият културен потенциал, идентичност и креативност могат да се конкурират с най-добрите в Европа“, каза Вуйович.

Вуйович подчерта, че Министерството на културата и медиите, заедно с местната администрация и партньори от страната и чужбина, ще работи ангажирано по изпълнението на програмата, която ще позиционира Никшич като европейски център за съвременно творчество, културно сътрудничество и иновации.

Министерството на културата и медиите на Черна гора благодари на всички, които допринесоха за този успех, на екипа, изготвил заявлението, на творците, културните институции, гражданския сектор и международните партньори.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)