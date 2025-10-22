Дебата в ЕП за състоянието на върховенството на закона в България коментираха пред БТА български евродепутати

Дебатът за състоянието на върховенството на закона в България коментираха пред БТА български евродепутати, след като по-рано днес по искане на групата "Обнови Европа" темата беше обсъдена в Европейския парламент в Страсбург.

Повод за дебата е задържането на кмета на Варна Благомир Коцев на 8 юли 2025 година.

Групата "Обнови Европа" предстои да изпрати в България проучвателна мисия, свързана с върховенството на закона у нас. Евродепутатите ще посетят София и Варна, а след това ще изготвят доклад и ще го предадат на Европейската комисия, съобщиха по-рано днес от групата.

Намирам за изключително некоректно, дори безотговорно "Продължаваме промяната" да обвързват работата на българските институции по едно разследване, по което все още се работи, с това да се спрат плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост, заяви евродепутатът Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП) пред БТА. Според него е притеснително, че от "Продължаваме промяната" настояват пред техните партньори от "Обнови Европа" за спиране на плащанията към България. Това е неправилно и срамно, коментира той.

Никола Минчев от групата "Обнови Европа"/"Продължаваме промяната – Демократична България" заяви, че за да се стигне до това темата да се дебатира в пленарната зала на Европейския парламент, значи все пак има интерес към нея и евродепутатите имат какво да кажат и какво да чуят. Той посочи, че не е изненадан от изразените позиции от отделните политически групи в европарламента. Минчев определи като успех поставянето на темата за състоянието на върховенството на закона в България на един толкова висок институционален форум, какъвто е Европейският парламент.

Евродепутатът Ивайло Вълчев от групата на Европейските консерватори и реформисти / "Има такъв народ" коментира пред БТА, че дебатът за върховенството на закона в България е бил излишен. Обсъждането се състоя, само защото правилникът на ЕП позволява веднъж в сесия някоя от политическите групи да внесе за дискусия въпрос, който нито е съгласуван на председателски съвет, нито в момента представлява интерес или важност, каза Вълчев.

Станислав Стоянов от групата "Европа на суверенните нации" /"Възраждане" заяви пред БТА в кулоарите на Европейския парламент (ЕП) в Страсбург, че оприличава дебата на парад на лицемерието. Дебатът разкри едни двойни стандарти, защото подобни случаи имаме в съвсем близкото минало, коментира Стоянов. Той посочи, че около една пета от парламентарната група на „Възраждане“ в момента са подсъдими за участие в граждански протести, като най-старите случаи датират от 2020 година.

Това, което наблюдавахме в Европейския парламент (ЕП) днес, е един партиен дебат, изнесен от групата на "Обнови Европа", каза за БТА независимият евродепутат Елена Йончева. Тя отбеляза, че групата се е възползвала от правило на ЕП, което позволява на всяка една политическа група да постави подобно обсъждане, но това е дебат без резолюция, без гласуване и той не изразява по никакъв начин позицията на парламента. По тази причина залата беше на практика празна, посочи Йончева.

По време на дебата в пленарната зала в Страсбург Кристиан Вигенин, евродепутат от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите/БСП заяви, че групата на "Обнови Европа", подведена от своите членове от България, истеризира проблемите, с които страната се сблъсква не от вчера. Според евродепутата решението не е в политически кампании срещу България и в дебати в Страсбург, а в системна конструктивна работа между управляващи и опозиция в София.