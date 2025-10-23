Ливърпул се върна на победния път, Белингам донесе победата на Реал срещу Ювентус в Шампионска лига

Реал Мадрид надигра Ювентус с 1:0, докато Ливърпул, Челси и Байерн Мюнхен постигнаха убедителни победи в третия кръг от основната фаза на Шампионска лига.

Реал спечели минимално срещу "Старата госпожа", като единственото попадение отбеляза английският национал Джуд Белингам, негово първо за сезона. Белингам се разписа в 57-а минута с добавка в опразнената врата, след като удар на Винисиус се отклони от левия страничен стълб.

Ювентус може да съжалява за пропуснати възможности да си тръгне поне с точка от "Бернабеу". Точно преди попадението на Белингам торинци имаха стопроцентова възможност, след като Душан Влахович напредна сам срещу Куртоа, но белгийският страж успя да парира удара.

Чисто положение за гол за Юве изпусна и резервата Лоис Опенда.

Реал продължава с пълен актив от 9 точки, докато Ювентус все още няма победа в турнира и е в долната половина на таблицата с 2 точки.

Ливърпул се върна на победния път с категоричен успех с 5:1 при гостуването на Айнтрахт Франкфурт.

Мърсисайдци влязоха в миникриза в последно време със серия от четири поредни загуби, но тимът показа, че намира верния ритъм с разгромна победа във Франкфурт.

Расмус Кристенсен даде аванс на Айнтрахт в 26-а минута, но Юго Екитике изравни, а Върджил ван Дайк и Ибрахима Конате се разписаха след удари с глава след корнери. Коди Гакпо и Доминик Собослай добавиха два гола след почивката след асистенции на Флориан Вирц.

Голямата звезда на Ливърпул Мохамед Салах остана на пейката, след като показа слаба форма в последните мачове. Египтянинът се появи в игра в последните 15 минути на мача, когато крайният резултат вече бе оформен.

Победа с 5:1 постигна и другият английски представител тази вечер Челси, който не остави шансове на нидерландския Аякс.

Още в 15-а минута гостите от Амстердам останаха с човек по-малко след червен картон на Кенет Тейлър. Това предопредели хода на играта и Челси набързо поведе с голове на Марк Гиу и Мойсес Кайседо. Последваха три дузпи, като една за Аякс реализира Ваут Вегхорст, а две за Челси вкараха Енцо Фернандес и Естевао. Още един гол за Челси след почивката добави Тайрик Джордж.

Байерн (Мюнхен) изнесе наказателна акция срещу белгийския Брюж, като записа трета поредна победа в Шампионска лига и общо 12-а във всички турнири. 17-годишният Ленарт Карл откри резултата в 5-а минута и стана най-младият голмайстор на баварците в Шампионска лига.

Хари Кейн удвои преднината на тима, а Луис Диас направи 3:0 до почивката. Никълъс Джаксън оформи крайното 4:0 в 79-а минута.

Втора победа в турнира записа Спортинг Лисабон след домакински успех с 2:1 срещу Олимпик Марсилия.

В други срещи от надпреварата Монако - Тотнъм и Аталанта - Славия Прага завършиха при нулеви равенства.