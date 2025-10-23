Подробно търсене

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа: "Трябваше да се поизпотим, за да спечелим срещу Ювентус"

Кремена Младенова
Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа: "Трябваше да се поизпотим, за да спечелим срещу Ювентус"
Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа: "Трябваше да се поизпотим, за да спечелим срещу Ювентус"
снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
23.10.2025 14:12
 (БТА)

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа заяви след победата с 1:0 у дома над Ювентус в двубой от третия кръг в основната фаза на Шампионската лига, че е много доволен от успеха.

"Много сме щастливи. Това беше мач на големите шансове и нямам проблем да призная, че трябваше да се поизпотим, за да го спечелим", коментира белгийският страж пред телевизия Movistar.

"Може би ни липсваше малко ритъм в двубоя. Треньорът искаше крилата ни да играят по-широко. Джуд Белингам и Винисиус Жуниор създадоха магията за гола. Джуд се връща в най-добрата си форма. Той изигра топ мач и мисля, че като цяло заслужавахме още един гол", продължи Тибо Куртоа.

Колкото до спасяването си един на един срещу нападателя на Ювентус Душан Влахович при резултат 0:0, Куртоа заяви: "Не съм най-бързият, но си мислех, че Едер Милитао ще стигне до топката преди Влахович, така че съм щастлив, че помогнах на отбора, като отразих това положение."

/КМ/

Свързани новини

23.10.2025 00:39

Ливърпул се върна на победния път, Белингам донесе успех на Реал срещу Ювентус в Шампионска лига

С гол на Джуд Белингам в 57-ата минута Реал Мадрид надви Ювентус с 1:0 у дома в един от най-интересните двубои от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. По този начин рекордьорът по трофеи от надпреварата продължава без грешка, след

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:25 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация