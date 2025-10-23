Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа: "Трябваше да се поизпотим, за да спечелим срещу Ювентус"

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа заяви след победата с 1:0 у дома над Ювентус в двубой от третия кръг в основната фаза на Шампионската лига, че е много доволен от успеха.

"Много сме щастливи. Това беше мач на големите шансове и нямам проблем да призная, че трябваше да се поизпотим, за да го спечелим", коментира белгийският страж пред телевизия Movistar.

"Може би ни липсваше малко ритъм в двубоя. Треньорът искаше крилата ни да играят по-широко. Джуд Белингам и Винисиус Жуниор създадоха магията за гола. Джуд се връща в най-добрата си форма. Той изигра топ мач и мисля, че като цяло заслужавахме още един гол", продължи Тибо Куртоа.

Колкото до спасяването си един на един срещу нападателя на Ювентус Душан Влахович при резултат 0:0, Куртоа заяви: "Не съм най-бързият, но си мислех, че Едер Милитао ще стигне до топката преди Влахович, така че съм щастлив, че помогнах на отбора, като отразих това положение."