Треньорът на Ювентус Игор Тудор: "Съжаляваме за загубата, но сме на прав път"

Старши треньорът на Ювентус Игор Тудор заяви, че всички в отбора са разочаровани от загубата от Реал Мадрид с 0:1 в среща от третия кръг на Шампионската лига по футбол.

"Момчетата са разочаровани, защото смятаха, че заслужават поне гол. Съжаляваме за загубата, но сме на прав път", каза Тудор пред Sky Sport Italia и Amazon Prime Video Italia.

"Хареса ми първоначалното отношение и характер. Естествено Реал Мадрид винаги ще оказва натиск, но направихме това, което бяхме подготвили. Не успяхме да се справим само с невероятните индивидуални качества на Винисиус. В края на краищата, ако никой не правеше грешка във футбола, никога нямаше да има голове", добави той.

Тудор каза преди мача, че иска повече решителност от играчите си тази вечер и треньорът видя известен напредък.

"Всеки трябва да бъде лидер в този отбор и в този смисъл мисля, че сме малко под това, което бих искал да видя. Пристигнаха много нови играчи и загубихме някои от опитните футболисти", каза още специалистът.

"Имаме някои силни и слаби страни, но трябва да се доверим на този отбор, тъй като сме на прав път. Сравненията с миналото не помагат, но трябва да ги приемем. Имахме желание за успех, но когато тичаме толкова много, липсва острота, а мнозина не бяха свикнали да играят на това ниво. Знаем си границите, но съм доволен от представянето, дори никой да не обича да си тръгва с празни ръце", завърши той.

Реал продължава с пълен актив от 9 точки, докато Ювентус все още няма победа в турнира и е в долната половина на таблицата с 2 точки.