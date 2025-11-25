Общинските съветници на Враца ще решават за вливането на Общинско предприятие „Спорт и Туризъм“ в ОП „БКС“

Общинските съветници на Враца ще решават днес за вливането на Общинско предприятие (ОП) „Спорт и Туризъм“ в ОП „Благоустройство и комунално стопанство“ (БКС). Предложението е на кмета Калин Каменов, като сред мотивите му е припокриване на част от дейностите на двете предприятия. Точката е включена в дневния ред на заседанието на Общинския съвет, публикуван на страницата на общинската администрация.

Сред останалите точки са определяне начина на гласуване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Многопрофилната болница за активно лечение „Христо Ботев“ Враца; отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на общината по утвърдени правила; извършване на промени по бюджета на Община Враца; одобряване на бюджетни прогнози на общината за периода от 2026 г. до 2028 г. в частта за местните дейности в евро.

Очаква се съветниците да дадат съгласие за доброволно прилагане на подробен устройствен план (ПУП) за имоти във Враца и с. Бели извор, за промяна на площта и границите на имот в с. Лиляче, за продажба на два общински имота на собствениците на законно построени в тях сгради и да гласуват продажбата на 16 общински апартамента. На гласуване ще бъдат подложени и предложения за изработване на ПУП на с. Горно Пещене и за имоти в село Згориград.

Общинските съветници трябва да потвърдят ангажиментите на Община Враца за устойчивост на проектно предложение „SPARK - Слънчева енергия за активни региони и знания: Изграждане на трансграничен енергиен преход във Враца и Владичин хан“ по Програма ИНТЕРРЕГ VI-A България – Сърбия 2021-2027 г.

В дневния ред има добавена и допълнителна точка за провеждане на търг за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ обособена част от първи етаж от сградата на Културния дом, бивша сладкарница „Кутишка“, която е била предоставена за управление на Драматично-куклен театър Враца за срок от 10 години.