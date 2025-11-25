Подробно търсене

Общинският съвет във Враца потвърди ангажиментите на общината за изграждане на фотоволтаична система в парка в ж.к. „Сениче“

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
БТА, Новият парк в ж.к."Сениче" , снимка: кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Враца,  
25.11.2025 13:52
 (БТА)

Общинският съвет във Враца потвърди ангажиментите на общинска администрация за устойчивост на проектно предложение за изграждане на фотоволтаици по Програма ИНТЕРРЕГ VI-A България – Сърбия 2021-2027 г. Проектът „SPARK - Слънчева енергия за активни региони и знания: Изграждане на трансграничен енергиен преход във Враца и Владичин хан“ предвижда изграждането на слънцезащитни съоръжения с фотоволтаична централа за собствени нужди и зарядни станции за автомобили в обект на територията на общинския център.

Кметът на Враца Калин Каменов обясни, че става въпрос за новия парк в ж.к.“Сениче“. Идеята е създадените там паркоместа да бъдат покрити с фотоволтаици, с обща мощност 150 kW. По думите на кмета това ще е първи такъв модел в страната за изграждане на полуотворени паркоместа и ако излезе успешен, ще бъде мултиплициран.

Проектното предложение е подадено в системата за електронно кандидатстване в рамките на определените срокове и към настоящия момент се намира в процес на оценка от страна на Оценителната комисия.

За да се продължи процедурата, Комисията изисква Общината да представи ново решение на съвета, с което да се потвърди устойчивостта на резултатите от проектното предложение за период минимум пет години след приключване на изпълнението му, като се ангажира да поддържа изградената инфраструктура и съоръжения в добро техническо и функционално състояние. В случай на настъпване на инциденти, повреди или други обстоятелства, Общината трябва да предприеме всички необходими мерки за възстановяването на системата. 

 

/ВД/

Свързани новини

25.11.2025 06:24

Общинските съветници на Враца ще решават за вливането на Общинско предприятие „Спорт и Туризъм“ в ОП „БКС“

Общинските съветници на Враца ще решават днес за вливането на Общинско предприятие (ОП) „Спорт и Туризъм“ в ОП „Благоустройство и комунално стопанство“ (БКС). Предложението е на кмета Калин Каменов, като сред мотивите му е припокриване на част от дейностите на двете предприятия. Точката е включена в дневния ред на заседанието на Общинския съвет, публикуван на страницата на общинската администрация.
03.10.2025 18:08

Покрити паркоместа с фотоволтаични панели ще изгражда в ж.к. „Сениче“ Община Враца

Покрити паркоместа с фотоволтаични панели за собствени нужди и възможност за безплатно зареждане на електромобили планира да изгради около новия парк в ж.к. „Сениче“ Община Враца, съобщи днес на брифинг кметът на Враца Калин Каменов. „Имайки предвид, че в града имаме безброй видове гаражи, идеята е да създадем типов проект за унифицирани гаражни клетки, които да се използват като такива, а не като складове“, обясни Каменов. По думите му Общината планира със средства от капиталовата програма да ремонтира и тротоарната мрежа в района, с възможност за полагане на подземна кабелна инфраструктура.
12.05.2025 14:53

Врачани избраха името на новостроящия се парк в ж.к. „Сениче“ да е „Триъгълникът“

Приключи гласуването за избор на име на новостроящия се парк във врачанския квартал  „Сениче“, съобщиха от Община Враца на страницата си във Фейсбук. Мнението си в анкетата са дали над 11 600 души. Най-много гласове – 7141 (61,4%), е получило

Към 14:14 на 25.11.2025 Новините от днес

