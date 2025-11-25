Общинският съвет във Враца потвърди ангажиментите на общината за изграждане на фотоволтаична система в парка в ж.к. „Сениче“

Общинският съвет във Враца потвърди ангажиментите на общинска администрация за устойчивост на проектно предложение за изграждане на фотоволтаици по Програма ИНТЕРРЕГ VI-A България – Сърбия 2021-2027 г. Проектът „SPARK - Слънчева енергия за активни региони и знания: Изграждане на трансграничен енергиен преход във Враца и Владичин хан“ предвижда изграждането на слънцезащитни съоръжения с фотоволтаична централа за собствени нужди и зарядни станции за автомобили в обект на територията на общинския център.

Кметът на Враца Калин Каменов обясни, че става въпрос за новия парк в ж.к.“Сениче“. Идеята е създадените там паркоместа да бъдат покрити с фотоволтаици, с обща мощност 150 kW. По думите на кмета това ще е първи такъв модел в страната за изграждане на полуотворени паркоместа и ако излезе успешен, ще бъде мултиплициран.

Проектното предложение е подадено в системата за електронно кандидатстване в рамките на определените срокове и към настоящия момент се намира в процес на оценка от страна на Оценителната комисия.

За да се продължи процедурата, Комисията изисква Общината да представи ново решение на съвета, с което да се потвърди устойчивостта на резултатите от проектното предложение за период минимум пет години след приключване на изпълнението му, като се ангажира да поддържа изградената инфраструктура и съоръжения в добро техническо и функционално състояние. В случай на настъпване на инциденти, повреди или други обстоятелства, Общината трябва да предприеме всички необходими мерки за възстановяването на системата.