Общинският съвет във Враца разреши продажбата на общински жилища

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Заседание на ОбС-Враца. Снимка: коресондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
25.11.2025 13:45
 (БТА)
Да бъдат продадени 16 общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища решиха на днешното си заседание общинските съветници във Враца. Решението е на база постъпили заявления за покупка от настанените в апартаментите наематели. Жилищата са предимно едностайни и двустайни, като има и два тристайни апартамента. Нямаше дебати в залата по предложението.

Според представената справка най-малкият апартамент е с площ 39,33 кв.м и ще бъде продаден за 46 340 лв., което е 70% от продажната му цена. Най-големият е с площ 76,50 кв.м, той също ще бъде продаден за 70% от продажната цена, или 85 750 лв. По-ниските определени цени са заради състоянието на общинските жилища.

Съгласно изискванията право да закупят такова жилище имат наематели, настанени най-малко година преди подаване на заявление.

/НН/

