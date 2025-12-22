Президентът Румен Радев още през ноември заяви, че Движение „Трети март“ няма нищо общо с него, напомнят от прессекретариата на държавния глава

Държавният глава Румен Радев заяви в началото на ноември т.г., че Движение „Трети март“ и движението за президентска република, както и всякакви други производни, няма нищо общо с него и президентската институция. Това се посочва в съобщение от прессекретариата на държавния глава „в отговор на отправени въпроси, както и на запитвания на граждани по отношение на заявките на новосформиращата се партия „Трети март“, че възприема президента Румен Радев като свой „неформален лидер“.

БТА припомня, че на 20 декември Движение "Трети март" започна процедура по създаване на политическа партия, като в Несебър беше обявено създаването на инициативен комитет за учредяване на партия "Трети март“. Председателят на движението Тихомир Атанасов обяви пред журналисти, че движението подкрепя политиката на президента Румен Радев и го приема като свой неформален лидер, като уточни, че това е форма на гражданска подкрепа.

Хората настояват навсякъде, каза президентът Румен Радев на 1 ноември в отговор на въпрос дали ще направи собствена партия и близо ли е този момент. Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия, заяви тогава Радев и посочи: "Движение Трети март", "Движението за президентска република" и всякакви други производни нямат нищо общо с мен и с президентската институция".