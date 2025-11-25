От Нова година Общинско предприятие „Спорт и туризъм” - Враца става част от предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“

Общинското предприятие (ОП) „Спорт и туризъм“ Враца днес беше преобразувано и от 1 януари 2026 година ще стане част от ОП „Благоустройство и комунално стопанство“ (БКС). Решението бе взето на днешното заседание на Общински съвет - Враца по предложение на кмета Калин Каменов и бе подкрепено от 22 съветници, девет бяха против.

ОП „Спорт и туризъм“ бе създадено през 2010 г. с цел да стопанисва спортните и туристически обекти, собственост на Община Враца. Според вносителя на докладната през годините се наблюдава частично препокриване на дейности, извършвани от двете предприятия. Налице са сходни длъжности в структурите на ОП „БКС“ и ОП „Спорт и туризъм“. Към момента на преобразуване ОП БКС е с численост на персонала 194 щатни бройки. Част от тях ще бъдат трансформирани, съгласно предложение на директора на дружеството, ще бъде създадена и нова длъжност „еколог“. След преобразуването на ОП „Спорт и туризъм“, общата численост на ОП БКС ще стане 239 щатни бройки. Заради вливането на едното предприятие в другото бяха направени и промени в Правилника за организацията и дейността на БКС.