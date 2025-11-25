На днешното си заседание общинските съветници в Дупница ще актуализират списъка с обекти за капиталови разходи за настоящата година. Това се посочва на сайта на Общината.

В докладната записка от кмета Първан Дангов е отбелязано, че ефикасното и ефективно използване на финансовия ресурс и усвояването на целевата субсидия за капиталови разходи в максимален размер изисква текущо да се извършат някои компенсирани промени и актуализации в одобрените вече обекти на инвестиционната програма. В настоящата актуализация, освен промени в заложените стойности на обектите, има промени и в самите обекти на инвестиционната програма.

Общата финансова рамка на инвестиционната програма за 2025 г. е увеличена със 730 лв. в частта на субсидията за капиталови разходи, представляващи преходен остатък от 2024 г., които бяха начислени служебно с писмо от Министерството на финансите. Останалите корекции представляват само вътрешни компенсирани промени от един в друг инвестиционен обект, се посочва в докладната записка.

В дневния ред на заседанието са включени 31 точки, голяма част от които са за отпускане нa временни безлихвени заеми от сметката за средства от Европейския съюз и от бюджета на Община Дупница, с цел финансиране изпълнението на дейности по проекти.

Предвидени са избор на одитор на Общинската болница, приемане на нова наредба за субсидиране на спортните клубове, годишна програма за дейността на читалищата. Съветниците ще се произнесат и относно кандидатстване на Общината с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения "Подкрепа за ученици с таланти" по Програма „Образование" 2021 – 2027 г.

Общинският съвет ще гласува и предложение за удължаване до края на годината на срока за подаване на декларации за начисляването на такса битови отпадъци.