„Обнови Европа“, подведени от своите членове от България, истеризират проблемите, с които страната се сблъсква не от вчера, каза Кристиан Вигенин

Групата на „Обнови Европа“, подведена от своите членове от България, истеризира проблемите, с които страната се сблъсква не от вчера. Това заяви в Европейския парламент в Страсбург Кристиан Вигенин, евродепутат от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите/БСП.

Обсъждането в Страсбург на тема "Продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на закона в България" се състоя по искане на групата „Обнови Европа“, а повод за него е задържането на кмета на Варна Благомир Коцев.

"И какво ни предлагате днес – пропаганден дебат в ЕП, спиране на средствата за България, европейска политическа намеса в работата на българския съд", обърна се към инициаторите на дебата Вигенин.

Според него решението не е в политически кампании срещу България и в дебати в Страсбург, а в системна конструктивна работа между управляващи и опозиция в София. От името на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите той заяви, че демокрацията, основните права и върховенството на закона са фундаментът на Европейския съюз и всяко посегателство срещу тях в която и да е държава членка е посегателство срещу целия Съюз. "Но също така политическата злоупотреба с тези въпроси подкопава доверието на гражданите и постига обратен ефект", допълни евродепутатът.

Ние ще подкрепим провеждането на добре подготвена мисия на мониторингова група, която "Обнови Европа" заявиха, че ще изпратят в България. Ще разчитаме тя да направи най-точна оценка за ситуацията и да даде препоръки, каза Вигенин.