Групата "Обнови Европа" в ЕП ще изпрати мисия в България, свързана с върховенството на закона

кор. на БТА Николай Желязков
Снимка: БТА
Брюксел/Страсбург,  
22.10.2025 10:21
 (БТА)

Групата "Обнови Европа" в Европейския парламент съобщи, че е решила да изпрати в България проучвателна мисия, свързана с върховенството на закона у нас. Евродепутатите ще посетят София и Варна, а след това ще изготвят доклад и ще го предадат на Европейската комисия.

Решението е по повод съобщенията за политическо преследване, злоупотреба с прокурорски правомощия и системно възпрепятстване на съдебната реформа, отбелязват от парламентарната група. Това решение идва на фона на нарастващите опасения около задържането на кмета на Варна Благомир Коцев на 8 юли 2025 г. - случай, показателен за ерозията на съдебната независимост в България, се допълва в текста.

Работната група ще се състои от петима евродепутати и предвижда срещи у нас с магистрати, журналисти и организации на гражданското общество. Окончателен доклад с препоръки ще бъде представен до май догодина, преди годишния доклад на Европейската комисия за върховенството на закона в ЕС, се допълва в съобщението.

"Обнови Европа" отново призовава ЕК да действа без отлагане и да спре плащанията от европейския бюджет за нашата страна, свързани със съдебната реформа, докато България не даде доказателство за истинска институционална независимост и не повиши отчетността на прокуратурата с истинско разделение на властите.

Председателят на парламентарната група Валери Айе заявява, че случаят с Благомир Коцев не е изолиран инцидент, а предизвикателство за решимостта на Европа да защитава своите ценности, когато са оспорвани от онези, които злоупотребяват с държавната власт за политически цели. Очакваме пълно съдействие от страна на българското правителство, казва тя. Средствата от ЕС никога не трябва да подкрепят системи, които подкопават върховенството на закона, настоява Айе.

По-късно днес ЕП ще обсъди състоянието на върховенството на закона в нашата страна по искане на "Обнови Европа". Дебатът е озаглавен "Продължаващите нападки срещу демократичните институции и върховенството на закона в България".

/БЗ/

Свързани новини

17.10.2025 13:22

Групата "Обнови Европа" в ЕП определи делото срещу варненския кмет като политически мотивирано

Групата "Обнови Европа" в Европейския парламент определи делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев като политически мотивирано. Говорителят на групата Винсент Стюър заяви на пресконференция, че средствата за България по Плана за възстановяване и
06.10.2025 14:23

ЕК ще обяви след месец каква сума по ПВУ може да задържи, ако България не изпълни условията за получаване на европейски средства

Европейската комисия ще обяви след месец сумата по българския План за възстановяване и устойчивост (ПВУ), чието изплащане може да задържи при неизпълнение на необходимите условия, съобщи днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на
24.09.2025 14:30

ЕК: Обособяването на политически и финансово независима служба срещу корупцията в България е условие за получаването на средства от ЕС

Уреждането на въпроса с Комисията за противодействие на корупцията в България е важна част от реформите, които страната предприема и е сред ангажиментите, свързани с осигуряването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това заяви днес говорител на Европейската комисия.
23.07.2025 15:44

Групата "Обнови Европа" в ЕП ще поиска евродепутатите да обсъдят въпросите около задържането на кмета на Варна

Групата "Обнови Европа" в Европейския парламент съобщи, че ще поиска евродепутатите да обсъдят темата "Продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на закона в България, и задържането на кмета на Варна". Очаква се това предложението за включване на тази точка в дневния ред да бъде внесено в Страсбург през септември.
16.07.2025 23:57

Евродепутати ще поискат мисия за оценка на фактите в България заради случая с кмета на Варна

Евродепутати от групата "Обнови Европа" в комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи ще поискат мисия за установяване на фактите в България заради случая с кмета на Варна Благомир Коцев. Това съобщи парламентарната група в социалната мрежа "Екс".
16.07.2025 20:56

Българи се събраха в Брюксел в подкрепа на задържания кмет на Варна

Българи се събраха тази вечер край Европейския парламент в Брюксел в подкрепа на задържания кмет на Варна Благомир Коцев и останалите, проверявани за съмненията за корупция във варненската община. Събитието бе организирано в социалните мрежи и на него присъстваха евродепутатите Никола Минчев и Христо Петров, както и представители на ръководството на групата "Обнови Европа" в ЕП и на партията АЛДЕ.

