Съветът на ЕС ще обсъди състоянието на върховенството на закона в България следващата седмица

Съветът на ЕС по общи въпроси ще обсъди следващата седмица състоянието на върховенството на закона в България, Чехия, Ирландия и Германия. Това се посочва в дневния ред за предстоящото заседание. Подобни обсъждания се организират редовно и засягат всички държави от ЕС.

Предвижда се Европейската комисия да обобщи основните изводи от годишния доклад за върховенството на закона в ЕС, представен през юли. Четирите посочени държави след това ще имат възможност да запознаят останалите с напредъка, постигнат в последната година по отношение на законността, и да отговарят на въпроси.

Годишният диалог на Съвета на ЕС за върховенството на закона беше предприет от 2015 г., а от 2020 г. беше разширен и обхвана разговори по общи въпроси на законността и обсъждане по държави. Всяка година европейските министри се събират на три заседания, посветени на върховенството на закона в отделни групи държави.