Подробно търсене

Съветът на ЕС ще обсъди състоянието на върховенството на закона в България следващата седмица

кор. на БТА Николай Желязков
Съветът на ЕС ще обсъди състоянието на върховенството на закона в България следващата седмица
Съветът на ЕС ще обсъди състоянието на върховенството на закона в България следващата седмица
Снимка: БТА
Брюксел,  
10.11.2025 11:11
 (БТА)

Съветът на ЕС по общи въпроси ще обсъди следващата седмица състоянието на върховенството на закона в България, Чехия, Ирландия и Германия. Това се посочва в дневния ред за предстоящото заседание. Подобни обсъждания се организират редовно и засягат всички държави от ЕС.

Предвижда се Европейската комисия да обобщи основните изводи от годишния доклад за върховенството на закона в ЕС, представен през юли. Четирите посочени държави след това ще имат възможност да запознаят останалите с напредъка, постигнат в последната година по отношение на законността, и да отговарят на въпроси.

Годишният диалог на Съвета на ЕС за върховенството на закона беше предприет от 2015 г., а от 2020 г. беше разширен и обхвана разговори по общи въпроси на законността и обсъждане по държави. Всяка година европейските министри се събират на три заседания, посветени на върховенството на закона в отделни групи държави.

/ЛМ/

Свързани новини

22.10.2025 16:18

ЕП обсъжда състоянието на върховенството на закона в България

По искане на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент днес евродепутатите обсъдиха състоянието на върховенството на закона в България. Повод за дебата е задържането на кмета на Варна Благомир Коцев. Демократично избран кмет е в затвора без
22.10.2025 10:21

Групата "Обнови Европа" в ЕП ще изпрати мисия в България, свързана с върховенството на закона

Групата "Обнови Европа" в Европейския парламент съобщи, че е решила да изпрати в България проучвателна мисия, свързана с върховенството на закона у нас. Евродепутатите ще посетят София и Варна, а след това ще изготвят доклад.
21.10.2025 19:25

ЕС обмисля допълнително да повиши условията за получаване на бюджетни средства

В ЕС има широко съгласие да се обмисли как условията за получаване на средства от общия бюджет да бъдат допълнително подсилени, съобщи днес датският министър по европейските въпроси Мари Биер след заседанието на Съвета на ЕС по общи въпроси в Люксембург.
08.07.2025 16:47

ЕК отправя няколко препоръки към България по отношение на върховенството на закона

Европейската комисия отправи днес няколко препоръки към България в годишния си доклад за върховенството на закона в ЕС. Комисията представи подобни препоръки за всички останали държави в ЕС и отчете изпълнението на препоръките, издадени миналата година.
01.07.2025 14:05

Европейската комисия представи данни за състоянието на правосъдните системи в ЕС

Европейската комисия представи днес данни за състоянието на правосъдните системи в ЕС. Според гражданите в повечето държави от ЕС независимостта на съдебната власт се е подобрила или е останала без промяна в сравнение с миналата година, се посочва в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:24 на 10.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация