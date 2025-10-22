Подробно търсене

Галатасарай и Атлетик Билбао постигнаха домакински победи в Шампионска лига

Мирослав Димитров
Галатасарай и Атлетик Билбао постигнаха домакински победи в Шампионска лига
Галатасарай и Атлетик Билбао постигнаха домакински победи в Шампионска лига
AP Photo/Khalil Hamra
Истанбул,  
22.10.2025 21:41
 (БТА)

Мачове от третия кръг в основната фаза на Шампионската лига по футбол:

Атлетик Билбао (Испания) - Карабах (Азербайджан)     - 3:1
Галатасарай (Турция) - Бодьо/Глимт (Норвегия)            - 3:1

по-късно днес:
Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Ливърпул (Англия)
Аталанта (Италия) - Славия Прага (Чехия)
Байерн Мюнхен (Германия) - Клуб Брюж (Белгия)
Монако (Франция) - Тотнъм (Англия)
Реал Мадрид (Испания) - Ювентус (Италия)
Спортинг (Португалия) - Олимпик Марсилия (Франция)
Челси (Англия) - Аякс (Нидерландия)

от вторник:
Арсенал (Англия) - Атлетико Мадрид (Испания)            - 4:0
Байер Леверкузен (Германия) - Пари Сен Жермен (Франция) - 2:7
ФК Копенхаген (Дания) - Борусия Дортмунд (Германия)     - 2:4
Нюкасъл (Англия) - Бенфика (Португалия)                 - 3:0
ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Наполи (Италия)           - 6:2
Юнион Сен Жилоаз (Белгия) - Интер (Италия)              - 0:4
Виляреал (Испания) - Манчестър Сити (Англия)            - 0:2
Барселона (Испания) - Олимпиакос (Гърция)               - 6:1
Кайрат Алмати (Казахстан) - Пафос (Кипър)               - 0:0

*Във временното класиране водят Пари Сен Жермен, Интер и Арсенал с пълен актив от по 9 точки, следват Борусия Дортмунд и Манчестър Сити с по 7 и други.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:05 на 22.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация