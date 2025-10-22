Галатасарай и Атлетик Билбао постигнаха домакински победи в Шампионска лига

Мачове от третия кръг в основната фаза на Шампионската лига по футбол:

Атлетик Билбао (Испания) - Карабах (Азербайджан) - 3:1

Галатасарай (Турция) - Бодьо/Глимт (Норвегия) - 3:1

по-късно днес:

Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Ливърпул (Англия)

Аталанта (Италия) - Славия Прага (Чехия)

Байерн Мюнхен (Германия) - Клуб Брюж (Белгия)

Монако (Франция) - Тотнъм (Англия)

Реал Мадрид (Испания) - Ювентус (Италия)

Спортинг (Португалия) - Олимпик Марсилия (Франция)

Челси (Англия) - Аякс (Нидерландия)

от вторник:

Арсенал (Англия) - Атлетико Мадрид (Испания) - 4:0

Байер Леверкузен (Германия) - Пари Сен Жермен (Франция) - 2:7

ФК Копенхаген (Дания) - Борусия Дортмунд (Германия) - 2:4

Нюкасъл (Англия) - Бенфика (Португалия) - 3:0

ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Наполи (Италия) - 6:2

Юнион Сен Жилоаз (Белгия) - Интер (Италия) - 0:4

Виляреал (Испания) - Манчестър Сити (Англия) - 0:2

Барселона (Испания) - Олимпиакос (Гърция) - 6:1

Кайрат Алмати (Казахстан) - Пафос (Кипър) - 0:0

*Във временното класиране водят Пари Сен Жермен, Интер и Арсенал с пълен актив от по 9 точки, следват Борусия Дортмунд и Манчестър Сити с по 7 и други.