АТА: В Тирана беше открита изложба с фотографии от 1921 г. на швейцарския антрополог Йожен Питар

Изложбата „Албания 1921 – Йожен Питар“ беше открита в Центъра за откритост и диалог (COD) в Тирана, предаде за БТА албанската агенция АТА.

Изложбата е уникално пътешествие през албанската история и идентичност през погледа на изтъкнатия швейцарски антрополог и академик Йожен Питар.

Изложбата представя за първи път на албанската публика колекция от снимки, направени през 1921 г., които отразяват хората, традициите, градовете и пейзажите на Албания по това време.

Посетителите видяха също документален филм, а през VR очила разгледаха инсталация с архивни материали, която съчетава история със съвременни технологии, предлагайки изключително сетивно и емоционално преживяване.

На откриването присъстваха кураторът на изложбата Елтон Коритари, политическият писател Луан Рама, изследователят Кудрет Исай, както и швейцарският посланик в Албания Рут Хубер, който подчерта значението на проекта като рядко свидетелство за швейцарско-албанско приятелство и запазването на историческата памет чрез изкуство и фотография.

При откриването на изложбата беше представен и официалният й каталог, който обобщава редките произведения и документи, представени в този проект.

Изложбата ще остане отворена за обществеността до 13 ноември 2025 г.

Питар има голям принос за правата на Албания, нейния суверенитет и приемането й в Лигата на нациите. Той пристига в Албания заедно със съпругата си Елен Питар и се среща с най-известните политически и културни фигури на страната през 20-те години на миналия век.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)