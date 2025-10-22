Христо Кърджилов ще представи своите „Отпечатани години“ в галерия „Графикарт". За първи път от близо 30 години художникът ще представи свои графични листа пред българската публика. Откриването на изложбата ще бъде от 18.00 ч. на 29 октомври, съобщават от екипа на галерията.

Христо Кърджилов, графикът-писател и живописец, винаги е признавал, че класическата графика е неговото дълбоко преживяване по пътя на изкуството. Той е график по душа, но въпреки това не е показвал на българската публика свои графични листа от 1997 г. насам. И ето сега, след близо 30 години, той ще нареди своя самостоятелна графична изложба в галерия „Графикарт", пишат още организаторите.

Те допълват, че след написани пет книги и изложби, предимно с живопис през последните години, Христо Кърджилов ще разходи зрителите през годините на графичния си път, ще покаже своята голяма любов към графиката, майсторско боравене с техника суха игла и удивителен разказ за мистичното сътворение на света.

Христо Кърджилов казва, че „в процеса на създаване художникът най-напред трябва сам да създаде своя свят, след това да го унищожи, а после да го подреди отново и да го оцвети, за да бъде завършен.

Според него този процес не е просто създаване, а вид визуално заклинание, което трябва да пренесе зрителя в онзи свят на затвореното дълбоко в човека.

Христо Кърджилов е роден 1952 г. в София. Завършва Национална художествена академия през 1978 г. със специалност „Илюстрация и оформление на книгата“, като до 1982 г. работи основно в тази област. През 1978 г. участва в основаването на първото в България списание за комикси – "ДЪГА". От 1982 г. работи предимно в областта на графиката, акварела, рисунката и живописта. Участва в почти всички издания на графични биеналета в света и е получил много награди от най-престижните сред тях. Освен художник, Христо Кърджилов е и белетрист - автор е на три сборника с разкази и на два романа.

