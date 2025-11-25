Съветниците в Дупница удължиха срока за подаване на декларации за отпадъците

Общинските съветници в Дупница приеха Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница. По същество точката е промяна на последната промяна и е свързана с декларацията, която гражданите трябва да подадат в общината относно ползването на имотите си. С промяната срокът за подаване на декларацията се удължава от края на октомври до 31 декември.

Общините не са готови за въвеждане на методики по смисъла "замърсителят плаща". След преговори, влизането на този закон в сила ще бъде отложено до 2027 година, но това не отменя задълженията на общините да изготвят методики за работа, каза председателят на Общинският съвет Костадин Костадинов.

Той изтъкна, че за да има нормално сметосъбиране в общината, са необходими осем милиона лева, а в момента се събират около четири. По време на дебатите стана ясно, че неяснотите по темата са много, но Костадинов призова да се спре с популизма на тема отпадъци. По време на обсъжданията беше посочено, че няма как декларациите да бъдат подадени по електронен път без електронен подпис, което е проблем за живеещите в чужбина хора.

От всичките над 260 общини в България, по-малко от 60 са готови с проекти за определяне на такса смет на база на брой потребители. Останалите приемат отлагането и ще минат по облагане на стария ред, на база данъчна оценка, коментира кметът на Дупница Първан Дангов.

Съветници попитаха какво ще се случи при неподаване на декларация, на което председателят Костадинов отговори, че рискува да не е точен, каквото и да отговори. "Една от задачите на декларациите е да се посочат ползваните имоти, за да не се облагат всички, ако те са повече", каза Костадинов. Той допълни, че в момента системата работи на база имоти, а трябва да заработи на база потребители.

Общинските съветници утвърдиха одобрените кандидати и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, които са жители на Община Дупница. От началото на годината са приети седем заявления за хора с такива проблеми, а общината декларира готовност да помага на тези семейства и в бъдеще.

Общинският съвет даде съгласие и прие предложената актуализацията на поименния списък на обектите за капиталови разходи през 2025 г. Точката е във връзка с необходимостта от извършването на компенсирани промени и актуализации в одобрените вече обекти на инвестиционната програма. В актуализацията, освен промени в заложените стойности на обектите, има промени и в самите обекти на инвестиционната програма.

Общинските съветници гласуваха и няколко предложения за отпускане на временни безлихвени заеми от сметката за средства от Европейския съюз и от бюджета на Община Дупница, с цел финансиране изпълнението на дейности по проекти. Става въпрос за това общинският бюджет да даде временен заем, за да се финансира изпълнението на европейските проекти, поясни председателят на ОбС Костадин Костадинов.