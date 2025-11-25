Подробно търсене

На всеки 10 минути жена бива убита от свой близък, сочи доклад на ООН

Анелия Пенкова
Демонстрация в Букурещ срещу насилието над жени (AP Photo/Andreea Alexandru)
Ню Йорк,  
25.11.2025 11:46
 (БТА)

На всеки 10 минути жена или момиче са били убити през миналата година от партньора си или член на семейството, предаде ДПА, като се позова на доклад на ООН. 

Последният доклад за основаните на пол убийства на жени публикуван вчера от агенцията на ООН, която се занимава с престъпления, и от агенцията на ООН за жените. 

В документа се казва, че през 2024 г. около 83 000 жени и момичета са били умишлено убити, като при около 60% от случаите извършителят е бил член на семейството или партньор, съобщават службите на ООН. Докладът е публикуван на Международния ден за елиминирането на насилието срещу жени. 

В същото време делът на убийствата на мъже на база пол, извършени от техни близки или партньори, е 11 процента.

Според данни на ООН убийствата на жени са често явление най-вече в Африка, където през 2024 г. са убити 22 600 жени. На следващо място е Азия със 17 400 жени, в Северна и Южна Америка броят им е бил 7700. В Европа през миналата година са убити 2100 жени, а в Океания – 300. 

В Африка има най-много случаи на убити жени, при които жертвата и извършителят са били интимни партньори или роднини. Там на всеки 100 000 жени или момичета има 3 жертви. Най-малък е делът в Европа – 0,5 на 100 000 жени. 

През 2023 г. около 51 100 момичета и жени са били убити от близки или интимни партньори по света от общо 85 000 жени, починали в резултат на насилие, сочат данни от миналата година. 

21.11.2025 15:58

АПА: Онлайн кампания под надслов "Всяка трета" насочва общественото внимание към проблема с насилието над жени в Австрия

Статистиката сочи, че всяка трета жена е била жертва на физическо и (или) сексуално насилие, което мотивира Асоциацията на австрийските автономни приюти за жени да започне ежегодна онлайн кампания под надслов "Всяка трета", предаде австрийската новинарска агенция АПА.
21.11.2025 08:58

Германската правосъдна министърка Щефани Хубих планира още реформи за по-добра защита на жените от насилие

Германската министърка на правосъдието Щефани Хубих заяви, че планира още реформи за по-добра защита на жените от насилие, след като по-рано тази седмица кабинетът одобри законопроект, позволяващ на съда да изисква от извършителите на домашно насилие да носят електронни гривни за проследяване, предаде ДПА.
20.11.2025 14:16

Франция съобщи, че над 600 бебета в страната са станали жертви на сексуално насилие през миналата година

През миналата година над 600 бебета са били приети в съдебно-медицински центрове във Франция поради сексуално насилие, сочат данни, публикувани днес от правителствена организация за защита на жените Мипроф (Miprof), предаде Франс прес.
20.11.2025 07:03

Южна Африка разполага допълнително 3500 полицаи и се готви за протести по време на срещата на Г-20

Южноафриканските полицейски и армейски части дефилираха по време на парад с участието на хеликоптери, екипи с полицейски кучета и служители на мотоциклети. По този начин властите демонстрираха сила преди очакваните протести около срещата на върха на

