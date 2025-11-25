Подробно търсене

От Районната здравноосигурителна каса в Ловеч напомнят за възможността за смяна на личния лекар през декември

Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова
На снимката: сградата на Регионалната здравноосигурителна каса в Ловеч. Снимка: Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова
Ловеч,  
25.11.2025 11:51
От Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) в Ловеч напомнят за възможността за смяна на личния лекар през декември. През юни тази година, когато също имаха възможност пациентите да направят преизбор, от това са се възползвали 1107 души, а предходния декември – 1144, съобщи за БТА заместник-директорът на РЗОК Маринела Симеонова.

Тя обясни процедурата при смяната на общопрактикуващ лекар. „Трябва здравноосигурените лица да отидат при новия личен лекар, който са си избрали, като носят здравноосигурителната си книжка. Нейният номер се вписва в системата. Прехвърлянето става електронно и не е необходимо да ходят при предишното си джипи“, посочи Симеонова и уточни, че срокът за смяната е от 1 до 31 декември. Преизбор може да се направи по всяко време на годината, но при смяна на адреса.

По думите ѝ има липса на общопрактикуващи лекари, особено на по-млади, но проблемът е навсякъде. Няма лимит колко пациенти да има един личен лекар.

 

