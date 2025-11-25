Природният газ на хъба TTF поевтинява за пореден ден

Подробно търсене

Цените на декемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 29,565 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:45 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 29,802 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 29,747 евро за мегаватчас. 

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 25 ноември, е 55,95 лева за мегаватчас, като поевтинява с 4,29 на сто. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 58,38 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 55,95 лева за мегаватчас.

 

