Цената на природния газ на хъба TTF, както и на "Газов хъб Балкан", намалява

Цената на декемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента е 30,458 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 12 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 30,555 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 30,933 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 13 ноември, е 56,75 лева за мегаватчас, като поевтинява с 3,34 на сто. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 58,69 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 56,75 лева за мегаватчас.