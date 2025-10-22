Международният фестивал за дизайн „Мелба" идва в София с изложби и градски инициативи, разкриващи силата на съвременния дизайн. Осмото издание на единственото по рода си събитие у нас, създадено и провеждано от „Студио Комплект", ще представи богата 10-дневна програма с различни дизайн инициативи в периода от 6 до 16 ноември, съобщават организаторите.

На 6 ноември фестивалът ще бъде официално открит с традиционна групова изложба, която тази година поставя на фокус чушкопека. Млади автори от различни области на дизайна се обединяват в идеята да осмислят съществуването на култовия български уред и неговите превъплъщения през последните 50 години. „Каним представители на различни сфери, от илюстрация и графичен дизайн, през продуктов и индустриален, до керамика, литература и социология да работят върху темата и да пренесат със своята медия чушкопека в нашето съвремие. Функцията в случая побеждава формата. Именно тук откриваме и възможност за намеса“, разказват създателите на студио Комплект и куратори на изложбата Адриана Андреева и Бояна Гяурова. В изложбата взимат участие Албена Тодорова, Алина Папазова, Деница Бояджиева, Захари Радев, Илиан Илиев, Мила Минева, Мила Янева-Табакова, Студио "Таш". Изложбата „Чушкопекът - Истории с отворен край" ще бъде представена в галерия "Порт.А.", пишат още организаторите.

По техни думи основен акцент в програмата на фестивала е еднодневният „Симпозиум Мелба", който ще се проведе на 8 ноември в зала 1 на РЦСИ “Топлоцентрала”. Симпозиумът ще срещне публиката с общо седем международни лектори и световно разпознаваеми дизайн студия. На 7 ноември в зала 4 Марио Ломбардо - арт директор и гост лектор на Мелба Симпозиум, ще представи дизайн клас „Разкъсана хармония: Ехото между страниците“.

В навечерието на фестивала ще бъде открита изложбата „Дотам, докъдето стига светлината“ - резултат от артистичната резиденция на българската писателка Виолета Златарева и италианската дизайнерка и илюстраторка Арианна Казарин в Чепеларе, Родопите. Следвайки историята на малката Рона, съвместният им проект-книга изследва страха, неговото преодоляване и сигурността - една многопластова приказка, в която историята се преживява чрез думите и илюстрациите. Проектът, част от инициативата „Дизайн резиденция", ще бъде представен на 5 ноември в галерия "Октопод".

Организаторите уточняват, че за четвърта поредна година фестивалът включва в програмата си изложбата „Дипломен проект“, която представя подбрани дипломни работи на студенти от различни специалности. Експозицията поставя фокус на многообразието в подхода на младите автори и техния прочит на бъдещето през актуални теми и събития. Избраният дипломен проект на художничката и илюстраторка Вичеслава Ташкова „МИГ – градът на различните погледи“ е детска интерактивна книга, която поставя на преден план темата за зрителните различия с помощта на различни медии и похвати. Илюстрации, прозрачни фолиа, типографски експерименти и ефекти на разфокусиране пресъздават пет състояния, сред които скотома, далтонизъм, намалено зрение, слепота и ретинопатия. Проектът цели да въведе публиката в темата с любопитство, разбиране и емпатия. Изложбата ще бъде представена на 11 ноември в "УниКредит студио".

