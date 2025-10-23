Общо 51 пожара са потушени в страната през последното денонощие, един човек е пострадал

Подробно търсене

Валерия Димитрова
БТА, архив, Снимка: кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева (ПК)
София,  
23.10.2025 06:28
Общо 51 пожара са потушени в страната през последното денонощие, при пожар в апартамент в Костинброд е пострадал мъж с неустановена самоличност. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Пожарникарите са реагирали на 88 сигнала за произшествия. Информацията е към 6:00 часа тази сутрин. 

С преки материални щети са възникнали 21 пожара, без нанесени материални щети са 30 пожара, извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са четири. 

/ВД/

