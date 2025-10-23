Подробно търсене

Министър Борислав Гуцанов ще провери в Благоевград дейността по раздаване на продукти на хора от уязвими групи

Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова
Министър Борислав Гуцанов ще провери в Благоевград дейността по раздаване на продукти на хора от уязвими групи
Министър Борислав Гуцанов ще провери в Благоевград дейността по раздаване на продукти на хора от уязвими групи
Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Снимка: Никола Узунов/ БТА, архив
Благоевград,  
23.10.2025 06:35
 (БТА)

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще посети днес Благоевград, където ще се запознае с напредъка на процеса и предстоящите стъпки по осигуряване на стоки от първа необходимост за най-уязвимите, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Министър Гуцанов ще се включи в раздаването на пакетите с хранителни продукти и хигиенни материали.

От днес Българският Червен кръст – Благоевград започва раздаването на хранителни и хигиенни продукти по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, Операция „Подкрепа“. Управляващ орган е Агенцията за социално подпомагане към МТСП.

Раздаването започва в 11:00 часа във временния пункт на БЧК в ж.к. „Ален мак“ при 9-о Основно училище „Пейо Яворов“, съобщиха от БЧК. В страната раздаването на продуктите започна на 13 октомври 2025 г. и е планирано да приключи в началото на декември. То се осъществява от служители и доброволци на Българския Червен кръст в 316 временни пункта в цялата страна. Очаква се подкрепата да достигне до над 640 000 души, включително членовете на техните семейства.

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:44 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация