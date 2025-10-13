Българският Червен кръст започва раздаването на продукти на уязвими български граждани по програма „Храни и основно материално подпомагане“

Българският Червен кръст (БЧК) започва от днес раздаването на продукти на уязвими български граждани по програма „Храни и основно материално подпомагане“, съобщиха от пресцентъра на организацията. Програмата е съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, а продуктите са закупени от Агенцията за социално подпомагане (АСП). Пакетите съдържат хранителни продукти и хигиенни материали. Очаква се помощта да достигне до над 640 000 уязвими български граждани.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 316 временни пункта в цялата страна и ще продължи до 28 ноември във всички области, с изключение на Пловдив и Благоевград, където крайният срок за раздаване е 5 декември. Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис, а официалното представяне на програмата ще се състои на 23 октомври в Благоевград.

Пакетите са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“.

Списъците с подлежащите на подпомагане се предоставят от Агенцията за социално подпомагане, която е и управляващ орган на Програмата „Храни и основно материално подпомагане“, а раздаването на продуктите се осъществява в обособени раздавателни пунктове на БЧК, съобщиха още от организацията.

Едночленните и двучленните семейства ще получат един пакет с по един брой от следните хигиенни продукти: тоалетен сапун, шампоан, паста за зъби, четка за зъби, тоалетна хартия, перилен препарат, препарат за под и препарат за съдове и по един брой от два вида хранителни продукти - захар и спагети. Тричленните и по-големите семейства ще получат по два пакета с четири шампоана, три пасти за зъби, три четки за зъби, четири опаковки тоалетна хартия, три препарата за под, три перилни препарата, три тоалетни сапуна и три препарата за съдове, три пакета захар и три пакета спагети.

На правоимащите по програмата хора се предоставят и съпътстващи мерки, които са съобразени с индивидуалните им потребности. Сред тях са консултиране на уязвими лица за балансиран режим на хранене и здравословен начин на живот, насочване на целевите групи за отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги в общността и резидентен тип, информиране за предоставяните услуги, финансирани от Европейския социален фонд плюс, подготовка за справяне с неблагоприятни климатични условия и епидемични заплахи, както и оказване на първа долекарска помощ при бедствия, аварии и катастрофи. Промоция на хигиената и методи за дезинфекция;

По време на раздавателния процес хората ще получат „Листовка за лична и битова хигиена“ и „Брошура за възможностите за балнеолечение и физиотерапия“. Гражданите в много от пунктовете ще могат да гледат и анимационен филм за задачите, дейността и целите на Европейския социален фонд плюс, да премерят теглото и кръвното си налягане и др.

Допълнителна информация може да се получи от отговорните служители в териториалните структури на АСП и в регионалните офиси на БЧК, както и след позвъняване в кол центъра на БЧК на тел. 02 4928549, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.

Подробният график за раздаване на продуктите по програмата се намира на сайта на БЧК, както и на този на АСП.